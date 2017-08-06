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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 6 августа 2017 года

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 6 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ подписание соглашения между прокуратурой и бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо.

"Едиот Ахронот": Аро породил гору

"Гаарец": Общественный паб победил муниципалитет Иерусалима

"Исраэль а-Йом": Прокуратура полиции: проверить инцидент в Иордании

"Маарив а-Шавуа": Опасная вода: пять человек утонули

"Едиот Ахронот": Аро породил гору

Эли Сниор пишет в "Едиот Ахронот" о соглашении между государственной и бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. Харо должен дать показания через несколько недель в обмен на смягчение наказания по обвинениям в его адрес.

"Гаарец": Общественный паб победил муниципалитет Иерусалима

Нир Хасон сообщает в "Гаарец", что после длительной судебной борьбы сотни светских жителей Иерусалима в эти выходные отпраздновали победу над муниципалитетом, когда паб "а-Мифлецет" в районе Кирьят-Юваль после четырех месяцев простоя в связи с препятствиями, которые чинила владельцам мэрия, заработал в субботу.

"Исраэль а-Йом": Прокуратура полиции: проверить инцидент в Иордании

Эли Леон и Яир Альтман пишут в "Исраэль а-Йом", что государственная прокуратура обратилась к руководству следственного отдела израильской полиции с просьбой провести проверку инцидента с участием израильского охранника в Иордании. Требование прокуратуры было выдвинуто с ведома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

"Маарив а-Шавуа": Опасная вода: пять человек утонули

Йонатан Халили и Моше Коэн пишут в "Маарив а-Шавуа" о трагедиях, произошедших в последние несколько дней на пляжах страны, где утонули четыре человека. Еще одна девушка утонула в пятницу в бассейне.

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Воскресенье, 6 августа 2017 г.
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