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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 6 января 2017 года

время публикации: 11:43 | последнее обновление: 11:43 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 6 января 2017 года

Приговор солдату Элиору Азарии и очередной допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу стали главными темами пятничных выпусков израильских газет.

"Едиот Ахронот": Показания по делу Нетаниягу дал Арнон Милчен

"Гаарец": Баселю Ратасу предъявлены обвинения в преступлениях против безопасности государства

"Исраэль а-Йом": "Хайфский стрелок" сдался полиции

"Маарив а-Шавуа": Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии

"Едиот Ахронот": Показания по делу Нетаниягу дал Арнон Милчена

По информации 2-го канала ИТВ, в рамках дела "1.000" глава правительства Биньямин Нетаниягу подозревается в получении дорогих подарков от израильского кинопродюсера и владельца компании New Regency Films Арнона Милчена. согласно материалам следствиям, в течение 7-8 последних лет Нетаниягу получил от бизнесмена дорогие сигары на сумму в сотни тысяч шекелей, а его супруга, Сара Нетаниягу, получала в подарок дорогие сорта вин. В окружении главы правительства отрицают все эти обвинения, говоря, что речь идет о подарках от человека, с которым семья Нетаниягу дружит много лет.

"Гаарец": Баселю Ратасу предъявлены обвинения в преступлениях против безопасности государства

В четверг, 5 января, юридический советник правительства предъявил обвинения депутату Кнессета Баселю Ратасу (Объединеный арабский список). Изначально речь шла о том, что обвинение будет предъявлено лишь после слушания, однако депутат Ратас отказался от предложенных условий, заявив, что ему и его адвокатам не предоставлено достаточно времени на подготовку. После этого было принято решение подать обвинение, а слушание провести позднее, но до начала суда.

"Исраэль а-Йом": "Хайфский стрелок" сдался полиции

Подозреваемый в двух случаях стрельбы в Хайфе сдался правоохранительным органам. В сопровождении своего адвоката он явился в отделение полиции в Акко. Подозреваемый передан для дальнейшего допроса следователям ШАБАК. В отношении публикации других подробностей расследования этого дела по-прежнему действует судебный запрет.

"Маарив а-Шавуа": Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии

Вечером 5 января юридический советник правительства Авихай Мандельблит разрешил полиции начать расследование в отношении нескольких участников демонстрации, проходившей 4 января возле здания военного суда, когда там выносился вердикт по делу солдата Эльора Азарии. Во время демонстрации возле здания суда вспыхнули беспорядки. Полицией были задержаны несколько человек. В том числе, по подозрению в призывах к насилию в отношении начальника Генштаба Гади Айзенкота. В частности, поводом для расследования стала "кричалка" манифестантов: "Гади, остерегайся! Рабин скучает один".

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Пятница, 6 января 2017 г.
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