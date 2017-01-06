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Пресса

The Washington Post: российские политики праздновали победу Трампа

время публикации: 06:25 | последнее обновление: 06:32 блог версия для печати фото
The Washington Post: российские политики праздновали победу Трампа

В четверг, 5 января, руководители разведывательных служб США представили президенту Бараку Обаме 50-страничный секретный отчет, в котором собраны данные о российском вмешательстве в американские президентские выборы. Этот отчет включает перечень хакерских атак и публикаций фальшивых новостей с целью оказания влияния на результаты выборов президента США, сообщает The Washington Post.

В пятницу, 6 января, с этим отчетом будет ознакомлен избранный президент США Дональд Трамп, пишут Адам Энтус и Грег Миллер.

Трампу отчет представят директор национальной разведки Джеймс Клэппер, директор ЦРУ Джон Бреннан и другие руководители спецслужб.

В документе, как пишет The Washington Post, в частности, отмечается, что высокопоставленные чиновники в правительстве России праздновали победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, поздравляя друг друга, так как считают, что такой исход американских выборов геополитических выгоден Москве. Авторы отчета обращают внимание на некоторые комментарии российских политиков, из которых следует, что им было известно о кибератаках с целью вмешательства в ход предвыборной кампании.

В том же документе приведены сведения о том, как редакция WikiLeaks получала секретную информацию, содержавшуюся в похищенной хакерами переписке представителей Демократической партии.

Авторы доклада отмечают, что речь идет о многолетней работе российских спецслужб, начавшейся задолго до 2016 года.

Издание обращает внимание на то обстоятельство, что сам Дональд Трамп пренебрежительно высказывался по поводу выводов руководителей разведывательных служб о действиях России с целью оказания влияния на результаты президентских выборов в США.



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Пятница, 6 января 2017 г.
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