Израиль выгоняет суданских евреев. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает, что Исмаил Ханийя выступил с первой речью после избрания главой политбюро ХАМАСа. Он призвал к реализации права палестинцев на возвращение, освобождению Палестины и святых мест, а также заявил, что группировка отвергает террор, но не откажется от права на сопротивление израильским оккупантам, которые и являются настоящими террористами.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует заявление министров иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, выразивших сожаление тем, что Катар отверг предъявленный ему ультиматум. Министры заявили, что катарские власти несерьезно отнеслись к сделанным им предложениям.

Сирийское агентство SANA передает, что самолеты Ту-95 российской дальней бомбардировочной авиации нанесли ракетный удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" на востоке провинции Хама. Крылатые ракеты уничтожили три крупных склада боеприпасов. Самолеты без потерь вернулись на базу в Энгельсе.

Согласно лондонской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", турецкие войска начали новую операцию против действующих на севере Сирии отрядов курдской самообороны. Стороны обмениваются артиллерийскими ударами, но в ближайшие дни начнется сухопутная операция. Курды сообщили, что расценивают действия Турции как объявление войны.

Сайт "Аль-Баваба" утверждает, что правительство Израиля ввело 20% налог на доходы суданских и эритрейских евреев, которые получили временное разрешение на работу. Сайт называет это решение расистским, заявляя, что оно призвано заставить цветное население эмигрировать. Согласно публикации, эфиопских евреев в Израиле считают гражданами второго сорта, а главным ксенофобом названа министр культуры Мири Регев.