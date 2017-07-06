Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 6 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ по-прежнему результаты праймериз в партии "Авода" и визит в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Едиот Ахронот": Перец и Габай встретились с Герцогом в поисках поддержки

"Гаарец": Катар отверг ультиматум арабских стран

"Исраэль а-Йом": "Израиль и Россия в одной лодке"

"Маарив а-Шавуа": Нарендра Моди встретился с 11-летним мальчиком, родители которого погибли в теракте в Мумбаи

"Едиот Ахронот": Перец и Габай встретились с Герцогом в поисках поддержки

Амир Перец и Ави Габай, вышедшие во второй тур праймериз в партии "Авода", посетили проигравшего им на выборах председателя партии Ицхака Герцога с целью заручиться его поддержкой.

"Гаарец": Катар отверг ультиматум арабских стран

Во второй половине дня 5 июля стало известно, что Катар отверг ультиматум, предъявленный ему четырьмя арабскими странами: Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Ответ Катара был получен до истечения срока ультиматума через Кувейт, который выступает главным посредником на переговорах.

"Исраэль а-Йом": "Израиль и Россия в одной лодке"

В интервью газете "Исраэль а-Йом" заместитель посла России в Израиле Алексей Дробинин утверждает, что любое урегулирование в Сирии должно будет учитывать интересы Израиля.

"Маарив а-Шавуа": Нарендра Моди встретился с 11-летним мальчиком, родители которого погибли в теракте в Мумбаи

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились с Моше Гольцбергом (Цви), родители которого погибли в результате теракта в Мумбае в 2008 году. Моше, которому сегодня 11 лет, рассказал о том, как скучает по далекой Индии, в которой он родился. Нарендра Моди пообещал ему, что двери его страны всегда будут открыты для него.