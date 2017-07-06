ИГ планирует "постановочную химатаку" в Сирии. Обзор российских СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины. "Это будет зависеть от жителей Крыма. В тот период, когда они приняли решение уйти из Крыма, они защищали себя и свои семьи. Я был в Крыму, встречался с крымчанами, видел их решимость, но и тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма, и этого, слава богу, не произошло" – приводит слова Януковича новостное агентство "Интерфакс".

По мнению господина Януковича, "трусливая" власть Украины побоялась "применить силу и не допустить референдум, в том числе применить вооруженную".

"Их героизм проявился, когда они двинули военную мощь на безоружное население Донбасса. А в Крыму они понимали, что получат по зубам", – заявил экс-президент.

По имеющейся в Москве информации, террористы ИГ планируют проведение в Сирии "постановочной химической атаки с целью оправдать удары США по сирийской правительственной армии", пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Марии Захаровой.

Химатака может быть проведена в нескольких местах: в Восточной Гуте, а также "в зонах действия вооруженных группировок, подконтрольных Саудовской Аравии, Иордании и Израилю, и на востоке Сирии".

Лиз Гранде, гуманитарный координатор ООН в Ираке, сообщила о том, что около 20.000 мирных жителей удерживаются в зоне боевых действий в старой части иракского города Мосул – последнего оплота джихадистов, который штурмуют иракские правительственные силы.

"Мы считаем, что от 15 тысяч гражданских лиц, а, возможно, и 20 тысяч находятся в кварталах старого города, которые контролируют джихадисты" – цитирует слова координатора издание РГ.

Ранее представитель ООН сообщила о том, что стоимость восстановления базовой инфраструктуры в Мосуле после освобождения города от боевиков ИГ оценивается в миллиард долларов.

Президент Украины Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы по поводу внешнеполитического курса Украины", закрепляющий законодательно приоритетность членства страны в NАТО, сообщает газета "Известия".

Президент отметил, что для соответствия критериям Североатлантического альянса в стране необходимо будет провести активную работу по реформированию секторов обороны и безопасности. Данный документ вносит изменения в законы Украины "Об основах национальной безопасности Украины" и "Об основах внутренней и внешней политики" .

Итальянский фермер Дарио Гамбарин использовал трактор и плуг для политического высказывания: он "нарисовал" в поле огромный портрет Путина, сообщает в четверг "Комсомольская правда". Ранее не в меру политизированный итальянский аграрий "рисовал" на своих землях гигантские портреты Фиделя Кастро, Барака Обамы, Папы Римского Франциска и других знаменитостей.

Как пояснили эксперты, многие современные трактора оснащены навигатором GPS, точность позиционирования которого составляет 2-3 метров на открытой местности. Таким образом фермеру достаточно проложить маршрут – и рисунок готов. Впрочем, есть и более простой способ – программы для смартфона, которые в реальном времени показывают трек пути поверх спутниковой карты местности.