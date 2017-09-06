Израиль помиловал Насраллу. Обзор арабских СМИ

Сирийское новостное агентство SANA сообщает о прорыве трехлетней осады Дир аз-Зура. Город, со всех сторон окруженный боевиками «Исламского государства», героически оборонял 137-й пехотный полк. Сирийская армия, при поддержке ВВС, нанесла мощный удар с запада, соединившись с осажденными. На острие удара шла 104-я бригада Республиканской гвардии.

Иорданская газета "Ад-Дустур" следит за ходом маневров на севере Израиля. Издание называет учения крупнейшими за 20 лет, сообщая, что в них участвуют 20 армейских бригад. Однако подготовка к войне с Ливаном и Сирией не отвлекает Израиль от карательных действий против палестинцев, которые героически сопротивляются оккупантам.

Выходящая в Лондоне "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что Израилю было известно о поездке лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы в Дамаск, но было решено его не убивать. Издание находит интересным, что Насраллу не постигла судьба его предшественника Аббаса Мусауи, Имада и Джихада Мугние, Самира Кунтара, Ясира Арафата, Ахмада Джабари, Фатхи Шкаки и многих других лидеров борьбы с оккупацией.

Сайт Gulf News сообщает, что установлена причина смерти членов семьи, найденных в конце августа мертвыми в гостиничном номере. Следствие установило, что речь идет о коллективном самоубийстве. Мать и сын перерезали себе вены, а отец выбросился из окна. Двух дочерей, также с перерезанными венами, удалось спасти.