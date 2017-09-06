Милчен допрошен по подозрению в подкупе Нетаниягу. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 5 сентября

Первые полосы израильских газет посвящены во вторник, 5 сентября, допросу бизнесмена Арнона Милчена по подозрению в даче взятки премьер-министру Биньямину Нетаниягу, а также назначению Эстер Хайют на пост председателя Верховного суда.

"Едиот Ахронот": Бизнесмен Арнон Милчен подозревается в даче взяток премьер-министру

"Гаарец": В кулуарах ООН Трамп обсудит с Нетаниягу и Аббасом новую мирную инициативу

"Исраэль а-Йом": Госпожа председатель

"Маарив а-Шавуа": Остаются дома

"Едиот Ахронот": Бизнесмен Арнон Милчен подозревается в даче взяток премьер-министру

Следователи полиции допросили известного бизнесмена Арнона Милчена в качестве подозреваемого по делу 1000. Группу сотрудников полиции возглавлял начальник следственного отдела генерал-майор Мени Ицхаки. Допрос проходил в Лондоне и длился более трех часов

"Гаарец:" В кулуарах ООН Трамп обсудит с Нетаниягу и Аббасом новую мирную инициативу

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться в Нью-Йорке, во время проведения 72-й Генеральной ассамблеи ООН, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом, пишет газета "Гаарец". Точные даты этих встреч в статье не названы. Со ссылкой на анонимные израильские и палестинские источники "Гаарец" пишет, что встречи должны состояться между 17 и 19 сентября.

"Исраэль а-Йом": Госпожа председатель

Во вторник, 5 сентября, комиссия по назначению судей избрала судью Эстер Хайют новой главой Верховного суда. Судья Ханан Мельцер назначен заместителем главы Верховного суда. Эстер Хайют вступит в должность 26 октября и будет занимать ее на протяжении шести лет. Судья Хайют сменит на посту главы высшей судебной инстанции Израиля Мирьям Наор, завершающую свою каденцию.

По сведениям Двира, школьники решили снять ролик в стиле ИГ, чтобы напугать новых учеников. Они также нанесли граффити на стены школы. В ответ директор школы вызвал полицию и хулиганов отстранили от занятий.

"Маарив а-Шавуа": Остаются дома

Сборная Израиля по футболу проиграла сборной Италии со счетом 0:1 и лишилась даже теоретических шансов поехать в Россию на чемпионат мира в 2018 году.