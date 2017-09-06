Чечня не поддержит Кремль, если он вступится за "шайтанов". Обзор российских СМИ

"Донбасс приобщают к Объединенным Нациям" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант". где говорится, что в урегулировании конфликта на востоке Украины наметился принципиальный поворот – президент России Владимир Путин предложил ввести в зону боевых действий миротворцев ООН.

Ранее на этом настаивал Киев, а Москва, напротив, к привлечению "голубых касок" относилась скептически. Объясняя изменение подхода Кремля, представители РФ говорят о необходимости перехватить инициативу – потребовать введения в Донбасс миротворцев ООН планировал президент Украины Петр Порошенко в своей речи на Генассамблее ООН.

Однако Владимир Путин его опередил, и теперь Совбез ООН будет в первую очередь обсуждать уже внесенный Москвой проект соответствующей резолюции – с российскими, а не с украинскими формулировками. На этом фоне неудивительно, что первые отклики из Киева на инициативу российского президента были скептическими.

Во время освобождения сирийского города Дир-аз-Зур захвачен крупный укрепленный район боевиков ИГ. Именно по нему накануне авиация ВКС РФ и крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" нанесли точечные удары, пишет "Российская газета" со ссылкой на министерство обороны.

"После освобождения района нашла подтверждение ранее полученная по различным каналам разведывательная информация, что укрепрайон удерживался террористами – выходцами из России и стран СНГ", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе операции было уничтожено более 200 террористов, а также 12 единиц бронетехники, включая четыре танка, шесть огневых позиций артиллерии и минометов, пункт управления и узел связи, три склада с боеприпасами и материальным имуществом.

Правительство Германии выступило против вовлечения властей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в обсуждение условий размещения миротворцев в Донбассе. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, сообщает в среду информационное агентство ТАСС.

"Не понятно, с чего ополченцы Донбасса должны иметь право голоса при обсуждении миссии на территории суверенной Украины. Это было бы неприемлемым завышением значимости властей самопровозглашенных республик", – приводит издание слова Деммер.

Родители подростка из Ивантеевки, открывшего стрельбу из пневматического ружья в своей школе и ранившего четверых человек, включая учительницу. сами подарили ему оружие, рассказала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, слова которой цитирует агентство ТАСС.

Мишонова заявила об этом на встрече с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. Учительница и трое детей получили ранения, подросток задержан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не будет поддерживать позицию России в том случае, если она поддержит военных Мьянмы, убивающих мусульман из народа рохинджа, сообщает в среду новостной портал РБК.

Кадыров провел прямую трансляцию в своем Instagram, которая сохранилась на YouTube. Он посвятил ее событиям в Мьянме, где местные военные совершили массовое убийство местных мусульман из народа рохинджа. "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция", – утверждал Кадыров.

В минувший вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков дал интервью телеканалу RT, в ходе которого озвучил позицию своего ведомства по вопросу о санкциях, крахе однополярного мира, а также ситуации в Северной Корее и Сирии. "Хочу сказать, что за период с 2013 года мы пережили уже 47 раз вводившиеся американские санкции. Тем не менее, Россияот этого не ослабла. Мы прошли период, связанный с негативными эффектами падения цен на энергоносители и вновь вышли на траекторию экономического роста. Это в прямом смысле слова бесит тех, кто Россию ненавидит. Таких немало в США" – приводит российская пресса слова чиновника.