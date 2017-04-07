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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 7 апреля 2017 года

время публикации: 09:27 | последнее обновление: 09:27 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 7 апреля 2017 года

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет, посвященные обсуждению ситуации в Сирии и возможности американского вмешательства, оказались неактуальными после того, как вооруженные силы США нанесли удар.

"Едиот Ахронот": Угроза российского вето сорвала голосование Совбеза ООН по Сирии

"Гаарец": Нетаниягу хочет создать в Сирии полосу отчуждения

"Исраэль а-Йом": Путин и Нетаниягу обсудили последствия трагедии в Идлибе

"Маарив а-Шавуа": В теракте в районе Офры погиб сержант Эльхай Таар-Лев

"Едиот Ахронот": Угроза российского вето сорвала голосование Совбеза ООН по Сирии

США, Франция и Великобритания решили не выносить на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию, призывающую расследовать применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Жертвами атаки стали 150 человек.

"Гаарец": Нетаниягу хочет создать в Сирии полосу отчуждения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продвигает на международной арене идею создания в рамках процесса мирного урегулирования в Сирии полосы отчуждения на границах Сирии с Израилем и Иорданией, пишет Барак Равид.

"Исраэль а-Йом": Путин и Нетаниягу обсудили последствия трагедии в Идлибе

В четверг, 6 апреля, по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с гибелью людей в сирийской провинции Идлибо вследствие поражения боевыми отравляющими веществами.

"Маарив а-Шавуа": В теракте в районе Офры погиб сержант Эльхай Таар-Лев

Теракт был совершен в 9:45. В 9:50. На перекрестке Офра (округ Биньямин) автомобиль сбил двух солдат. Медики пытались спасти жизнь Эльхаю Таар-Леву, получившему тяжелейшие ранения, однако усилия оказались безуспешными и военнослужащий скончался.

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Пятница, 7 апреля 2017 г.
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