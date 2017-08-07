Затмение в палестинском небе. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что Россия выражает скептицизм в связи с объявлением расположенной на северо-востоке Сирии провинции Идлиб новой зоной деэскалации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечает, что это будет непросто. Согласно изданию, провинция превратилась в крупнейшую с 2001 года базу "Аль-Каиды".

Египетская газета "Аль-Ахрам" утверждает, что Иран и Турция, выразившие готовность прийти на помощь столкнувшемуся с блокадой Катару, не забывают о собственных интересах. Они продают эмирату продовольствие по цене значительно выше рыночной. В связи с этим валютные запасы Катара истощаются быстрее, чем планировалось.

Сайт ХАМАСа «Палестинский информационный центр» сообщает, что архиепископ палестинской православной церкви в оккупированном Иерусалиме угрожает организовать акции протеста против того, что еврейским поселенцам сдали в аренду три здания, расположенные у Яффских ворот Старого города. По его словам, здания – часть православного наследия Иерусалима.

Телеканал "Аль-Джазира" подвергает резкой критике решение пресс-бюро правительства Израиля лишить аккредитации сотрудников канала и закрыть иерусалимское бюро. Министр связи Айюб Кара выразил надежду, что после возвращения с каникул Кнессет примет закон, определяющий подобную процедуру.

Агентство Maan передает, что вечером 7 августа в небе Палестины произойдет второе и последнее в 2017 году лунное затмение. Оно продолжится около двух часов и будет неполным – в 21:20 около четверти спутника нашей планеты окажется в тени Земли. Однако и остальная часть Луны будет сиять не так ярко как обычно – из-за отбрасываемой Землей тени.