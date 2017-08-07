МВД Франции обнародовало программу борьбы с нелегалами. Обзор российских СМИ

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон рассказал журналистам о том, как руководство страны намерено реагировать на внешние угрозы. Глава МВД изложил свою программу борьбы с нелегальной иммиграцией, в рамках которой внутренние проблемы Франции должны решаться на международном уровне, пишет газета "Коммерсант".

Интервью Жерара Коллона стало ответом на недавнее выступление президента Франции Эмманюэля Макрона, который поставил своей администрации цель: "Ни одного иммигранта на улице".

Это пожелание нелегко осуществить, хотя господин Коллон объявил о создании 3.500. дополнительных мест в центрах приема потенциальных беженцев. Однако количество желающих получить убежище во Франции растет значительно быстрее: в 2016 году было подано 85 726 запросов – на 7,1% больше, чем год назад. Примерно 69,1% получают отказ, но далеко не все соглашаются после этого покинуть страну.

Культовый российский телеведущий Андрей Малахов подал заявление об увольнении с "Первого канала", сообщает РИА Новости. Подписано оно или нет – пока неясно.

Ранее в понедельник источники журнала Elle сообщили, что увольнение Андрея Малахова с "Первого канала" связано с желанием телеведущего уйти в отпуск по уходу за ребенком. Как утверждают собеседники издания, новый продюсер ток-шоу "Пусть говорят"» негативно отнеслась к намерению ведущего и заявила, что "Малахову нужно сделать выбор, кто он – телеведущий или бэбиситтер". Ведущий счел такую позицию "циничной и неприемлемой", сообщают источники издания.

Военнослужащий армии Ирана открыл огонь по своим сослуживцам, убив четверых из них и ранив восемь. Этот инцидента произошел в минувшее воскресенье на военной базе под Тегераном, сообщает "Российская газета" со ссылкой на агентство Mehr. Стрелявшего ликвидировали ответным огнем, мотивы остаются не известными.

Михаил Саакашвили рвется на Украину, а Киев, в свою очередь, заблокировал границу с Польшей, чтобы не пустить политика в страну, пишет "Независимая газета" со ссылкой на депутата Верховной рады ЮрияДеревянко, члена партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Саакашвили прибыл в Польшу из США 4 августа, уже лишенный украинского гражданства. Выезд и въезд осуществлялся по документам, которые Киев считает недействительными, но в Вашингтоне и Варшаве, видимо, полагают иначе, говорится в этой статье.

Накануне визита в Польшу Саакашвили послал знак президенту Петру Порошенко, который ранее подписал указ о лишении его гражданства. На своей странице в соцсети он обнародовал фотографии с американским руководством, включая президента Дональда Трампа и влиятельных сенаторов.

Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не станет заботиться о судьбе памятников, увековечивающих Красную армию. Монументы были установлены в коммунистической Польской Народной Республике и не охраняются ни международным правом, ни соглашениями между Россией и Польшей. Пишет РИА Новости.

Решать судьбу памятников, которых Польше насчитывается около 230, будут местные власти, которые получили право их демонтировать, сообщил Ващиковский. Напомни, что В июле президент Польши Анджей Дуда подписал указ о поправках в закон о декоммунизации, в октябре документ вступит в силу.

Психологи из Университета Бригама Янга (США) выяснили, что наибольшую угрозу для современного человека представляют одиночество и социальная изоляция. По мнению специалистов, их воздействие на население с каждым годом растет и даже может представлять национальную проблему, пишет "Комсомольская правда".

Психологи назвали необходимость взаимодействия с обществом фундаментальной потребностью человека – этот фактор важен не только для психологического здоровья, но и для выживания в современном мире.