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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 7 августа 2017 года

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 08:43 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 7 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ публикации о о расследованиях против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Азария просит отсрочить начало отбывания тюремного срока: "Пока начальник генштаба не примет решение"

"Гаарец": Девочки-скауты ушли из организации, потому что жаловались на домогательства, но не получили помощи

"Исраэль а-Йом": Отменен налог на третью квартиру; Кахлон: "Я снова подам законопроект"

"Маарив а-Шавуа": Бросились на помощь

"Едиот Ахронот": Азария просит отсрочить начало отбывания тюремного срока: "Пока начальник генштаба не примет решение"

Йоав Зитон пишет в "Едиот Ахронот", что Эльор Азария, признанный виновным в непредумышленном убийстве террориста и приговоренный к полутора годам тюрьмы, попросил отсрочки начала отбытия тюремного заключения. В воскресенье, 6 августа, стало известно о том, что он направил соответствующее обращение в военный апелляционный суд.

"Гаарец": Девочки-скауты ушли из организации, потому что жаловались на домогательства, но не получили помощи

Нир Хасон сообщает, что в "Гаарец" попал ряд жалоб со стороны членов израильского скаутского движения "Цофим". Девочки-скауты заявляют, что подвергаются в движении сексуальным домогательствам со стороны активистов движения, однако руководство "Цофим" отказывается рассматривать жалобы.

"Исраэль а-Йом": Отменен налог на третью квартиру; Кахлон: "Я снова подам законопроект"

Хези Штернлихт, Зеэв Клайн и Яир Альтман пишут в "Исраэль а-Йом", что Высший суд справедливости принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру из-за "фундаментальной ошибки", допущенной в законодательном процессе. Коллегия судей рекомендовала вернуть закон на доработку в финансовую комиссию Кнессета.

"Маарив а-Шавуа": Бросились на помощь

Арик Бендер и Янир Козин пишут в "Маарив а-Шавуа", что угрозы со стороны главы коалиции Давида Битана в адрес министров, которые отказываются выразить поддержку Биньямину Нетаниягу, сделали свое дело. Один за другим министры от "Ликуда" выступили с заявлениями о том, что поддерживают главу правительства в свете угрозы предъявления ему обвинений.

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Понедельник, 7 августа 2017 г.
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