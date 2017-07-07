The Daily Beast: США готовы терпеть Асада и российских военных в Сирии

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге, на полях саммита "Большой двадцатки", издание The Daily Beast опубликовало статью, в которой утверждается, что американский лидер готов согласиться на сохранение власти Асада в Сирии и на присутствие в этой стране российских военных.

В статье Спенсера Акермана также отмечается, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил выработать с российскими коллегами "общие механизмы" урегулирования ситуации в Сирии.

Согласно указанному источнику, в общих чертах схема такого урегулирования предполагает: сохранение власти Башара Асада, согласие на создание "зон безопасности" (зон деэскалации) по варианту, предложенному Россией и ее союзниками, сотрудничество с Москвой и согласие на присутствие российских войск в Сирии.

При этом, как утверждается в публикации, главной целью станет победа над "Исламским государством", а промежуточной задачей – возобновление координации действий российских и американских военных в Сирии, во избежание случайных столкновений.

В то же время, Вашингтон будет настаивать на недопустимости применения сирийскими военными химического оружия и не откажется от применения силы в случае, если режим Асада использует такое оружие.

Говоря об изменении стратегии по Сирии, The Daily Beast ссылается на анонимные источники в администрации США и Конгрессе. При этом отмечается, что план предложен госсекретарем США.

После встречи Трампа и Путина в Гамбурге, Тиллерсон отправится в Турцию, где, по всей видимости, будет обсуждаться его "сирийский план".

В публикации отмечается, что в долгосрочной перспективе США будут стремиться разорвать союз России и Ирана.

6 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов изучить возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности. В заявлении главы Госдепартамента было сказано: "Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи".

Как отмечает ТАСС, ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.





