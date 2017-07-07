7 июля 2017 г.
последняя новость: 07:54
Сколько можно пить
Галкин добрался до Малахова
"Не хочу быть авторитетом"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:59 The Daily Beast: США готовы терпеть Асада и российских военных в Сирии
12:49 ИГ планирует "постановочную химатаку" в Сирии. Обзор российских СМИ
09:15 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Четверг, 6 июля 2017 года
08:07 Израиль выгоняет суданских евреев. Обзор арабских СМИ
15:23 Украине поставлен ультиматум: Бандера или ЕС. Обзор российских СМИ
13:57 Newsweek: Следующая война между Израилем и "Хизбаллой" начнется до конца лета?
10:05 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 5 июля 2017 года
09:16 Индийский премьер игнорирует Аббаса. Обзор арабских СМИ
12:55 "Загадочная и непредсказуемая женщина Россия". Обзор российских СМИ
09:56 Что произошло в израильском небе? Обзор арабских СМИ
Пресса

The Daily Beast: США готовы терпеть Асада и российских военных в Сирии

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 07:28 блог версия для печати фото
Президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими военными. Июнь 2017 года

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Гамбурге, на полях саммита "Большой двадцатки", издание The Daily Beast опубликовало статью, в которой утверждается, что американский лидер готов согласиться на сохранение власти Асада в Сирии и на присутствие в этой стране российских военных.

В статье Спенсера Акермана также отмечается, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон предложил выработать с российскими коллегами "общие механизмы" урегулирования ситуации в Сирии.

Согласно указанному источнику, в общих чертах схема такого урегулирования предполагает: сохранение власти Башара Асада, согласие на создание "зон безопасности" (зон деэскалации) по варианту, предложенному Россией и ее союзниками, сотрудничество с Москвой и согласие на присутствие российских войск в Сирии.

При этом, как утверждается в публикации, главной целью станет победа над "Исламским государством", а промежуточной задачей – возобновление координации действий российских и американских военных в Сирии, во избежание случайных столкновений.

В то же время, Вашингтон будет настаивать на недопустимости применения сирийскими военными химического оружия и не откажется от применения силы в случае, если режим Асада использует такое оружие.

Говоря об изменении стратегии по Сирии, The Daily Beast ссылается на анонимные источники в администрации США и Конгрессе. При этом отмечается, что план предложен госсекретарем США.

После встречи Трампа и Путина в Гамбурге, Тиллерсон отправится в Турцию, где, по всей видимости, будет обсуждаться его "сирийский план".

В публикации отмечается, что в долгосрочной перспективе США будут стремиться разорвать союз России и Ирана.

6 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов изучить возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности. В заявлении главы Госдепартамента было сказано: "Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи".

Как отмечает ТАСС, ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
Трамп прибыл в Гамбург: в отелях города для него не нашлось места
// NEWSru.co.il // В мире // 6 июля 2017 г.
Президент США в Польше: антироссийская риторика накануне встречи с Путиным
// NEWSru.co.il // В мире // 4 июля 2017 г.
Белый дом сообщил дату встречи Путина и Трампа: 7 июля в Гамбурге
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2017 г.
Кремль очертил круг тем, которые могут обсуждать Путин и Трамп на саммите в Гамбурге







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 7 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017