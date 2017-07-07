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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 7 июля 2017 года

время публикации: 08:45 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 7 июля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ по-прежнему остается визит в Израиль премьер-министра Индии Нарендры Моди. Также в заголовках старт 20-й Маккабиады

"Едиот Ахронот": Нетаниягу и Моди посетили Хайфу: от военного кладбища к берегу моря

"Гаарец": Праймериз в "Аводе": Шели Яхимович публично выразила поддержку Ави Габаю

"Исраэль а-Йом": Боец отряда пехоты подозревается в изнасиловании военнослужащей

"Маарив а-Шавуа": В Иерусалиме открылась 20-я Маккабиада

"Едиот Ахронот": Нетаниягу и Моди посетили Хайфу: от военного кладбища к берегу моря

В четверг, 6 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетели на вертолете из Иерусалима в Хайфу. В Хайфе Нетаниягу и Моди посетили британское военное кладбище, где похоронены индийские солдаты, погибшие в ходе боевых действий в 1917-1918 годах.

"Гаарец": Праймериз в "Аводе": Шели Яхимович публично выразила поддержку Ави Габаю

Депутат Кнессета Шели Яхимович ("Авода") в четверг, 6 июля, публично заявила о том, что она поддерживает Ави Габая в качестве кандидата на пост председателя партии "Авода". "В понедельник я опущу в избирательную урну бюллетень с его именем с осознанием того, что я отдаю свой голос и свою поддержку порядочному, образованному и смелому человеку, который принесет пользу моей партии и государству", - написала Яхимович.

"Исраэль а-Йом": Боец отряда пехоты подозревается в изнасиловании военнослужащей

Военная полиция арестовала бойца отряда пехоты по подозрению в изнасиловании военнослужащей, которая служит вместе с ним. Арест был произведен еще неделю назад, однако, известно об этом стало только в четверг, 6 июля.

"Маарив а-Шавуа": В Иерусалиме открылась 20-я Маккабиада

Вечером 6 июля на стадионе "Тедди" в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия ХХ Маккабиады. В Израиль прибыли около 10 тысяч спортсменов и 22 тысячи болельщиков из 80 стран мира.

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Пятница, 7 июля 2017 г.
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