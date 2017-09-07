"Братья Карамазовы" как урок для владельцев гостиниц. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что ООН впервые официально признала ответственность сирийского режима за применение химического оружия. Согласно расследованию, с начала войны в Сирии ОМП применялось по меньшей мере 20 раз. ООН обвиняет власти Сирии и в применении зарина в городе Хан Шейхун в провинции Идлиб. Жертвами химической атаки стали по меньшей мере 87 человек.

Ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий группировке «Хизбалла», передает, что правозащитная организация Amnesty International обвинила Бахрейн в злостных нарушениях прав человека и жестокости при подавлении легитимных оппозиционных манифестаций. Amnesty отмечает, что жертвами репрессий становятся в первую очередь шииты.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что капитан ВВС Ирака Нур Фалех аль-Хазали погиб, выполняя тренировочный полет в американском штате Аризона. Начато расследование причин катастрофы, в котором примут участие и иракские специалисты. Аль-Хазали стал вторым пилотом из Ирака, разбившимся в Аризоне в последние годы.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" рассказывает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас выразил соболезнования семье Натче в связи со смертью Мустафы Натче, который занимал пост мэра Хеврона в 1980-1983 и 1994-2007 годах. «Аллах не оставит его», - выразил уверенность Аббас.

Египетская "Аль-Ахрам" объясняет ситуацию в египетской туристической отрасли, используя роман "Братья Карамазовы". Согласно Достоевскому, даже самый незначительный грех не остается безнаказанным. Точно так же и владельцы гостиниц, устанавливая неприемлемые для египтян цены, приближают собственное разорение. Статья призывает установить для граждан Египта те же цены, что и для иностранцев.