"Офицеры пропустили любовниц без очереди". Обзор российских СМИ

В ночь на четверг израильские ВВС нанесли удар по позициям сирийских правительственных войск в западной части страны. Жертвами авиаудара стали двое военнослужащих, пишет прокремлевская "Российская газета".

Сирийские представители заявили, что атака была проведена в районе города Масиаф недалеко от побережья Средиземного моря. В связи с этим Израиль был предупрежден об опасных последствиях враждебных действий, нарушающих безопасность и стабильность в регионе. Удар был нанесен по некому исследовательскому объекту, официальные лица в Израиле эту информацию не комментируют, говорится в этой заметке.

"Севернее Северной Кореи" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где рассказывается о встрече Владимира Путина и Мун Чжэ Инна, состоявшейся на острове Русский – в 123 километрах от границы КНДР.

Корейский президент, как пишет издание, согласился с сенсационным предложением российского коллеги как можно интенсивнее развивать трехсторонние отношения между Россией, Южной Кореей и Северной Кореей, чтобы отвести угрозу новой мировой войны, а также посетил выставку под названием "Улица Дальнего Востока".

Другая статья, опубликованная этой газетой, называется "Офицеры пропустили любовниц без очереди". В ней сообщается, что Московский гарнизонный военный суд поставил точку в деле о хищении 76 квартир у минобороны.

В результате махинаций, организатором которых выступал бывший начальник центральной жилищной комиссии военного ведомства Андрей Белоусов, квартиры вместо очередников-военнослужащих получали судьи, сотрудники правоохранительных органов и их любовницы.

"Порошенко рассказал о планах передвинуть границу Евросоюза" – так озаглавлена статья в "Независимой газете", где говорится, что украинский лидер не верит, что Москва готова уйти из Донбасса и Крыма, и намерен активно добиваться усиления и углубления санкций против России.

Порошенко заявил, что Россия под видом российско-белорусских военных учений "Запад-2017" создает ударные группы для нападения на Украину. Он утверждает, что 7.000 платформ с солдатами и техникой приблизились к украинским границам. На этом фоне Киев намерен ет присоединиться к таможенному, энергетическому союзу, совместному авиапространству и другим проектам ЕС, что позволит Украине фактически передвинуть границу еще до официального вступления. "краина будет секторально интегрирована в Европу, и членство станет просто формальностью" – заявил Порошенко, не исключив возможности проведения референдума о вступлении страны в NАТО.

Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах. Встреча двух лидеров состоялась в рамках Восточного экономического форума, который в эти дни проходит во Владивостоке, сообщает газета "Известия"

"Разумеется, затронули проблему мирного договора, обсудили возможности налаживания совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах", – заявил Владимир Путин по итогам переговоров.

По мере того как ситуация на Корейском полуострове накаляется, все чаще в США звучат призывы ликвидировать лидера КНДР Ким Чен Ына. В связи с этим газета "Комсомольская правда" опубликовала историческую справку, в которой описывает неудавшиеся попытки устранения трех северокорейских вождей.

Сегодня под ударом находится уже третий представитель правящей семьи – Ким Чен Ын, который с каждым годом становится все опаснее для своих соседей. Как сообщается в этой статье со ссылкой на японские СМИ, в конце 2015 года президент Южной Кореи Пак Кын Хе подписала секретный указ, санкционирующий ликвидацию лидера КНДР и выработку соответствующего плана. Упор делался на подготовку несчастного случая – крушение поезда, дорожно-транспортное происшествие или же авария катера во время катания на водных лыжах.