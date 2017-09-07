Атака Израиля на центр разработки вооружений в Сирии и расследование "дела 1000". Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 7 сентября

В центре внимания израильских СМИ в четверг, 7 сентября, атака ВВС Израиля на центр разработки вооружений в Сирии и предстоящий допрос главы правительства Биньямина Нетаниягу по "делу 1000".

"Исраэль а-Йом": Есть подозрение во взятке

"Маарив а-Шавуа": Сообщение: Израиль атаковал центр разработки средств вооружения в Сирии

"Гаарец": Мэрия Иерусалима продвигает строительство для евреев в сердце Джабель Мукабер

"Едиот Ахронот": Благодаря Димоне наши враги поверили, что у Израиля есть сила уничтожить их

"Исраэль а-Йом": Есть подозрение во взятке

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Ицик Сабан пишет о том, что глава правительства Биньямин Нетаниягу вновь будет допрошен по "делу 1000" по подозрению в получении взятки от бизнесмена Арнона Милчена.

На основании показаний Милчена следователи считают, что у них есть улики, достаточные для того, чтобы предъявить Нетаниягу обвинение в мошенничестве, получении взятки и обмане доверия.

Источники в правоохранительной системе утверждают, что в ходе допроса Милчена им полностью удалось выполнить поставленные задачи. Несмотря на то, что бизнесмен был допрошен по подозрению в даче взятки, у полиции нет намерения предъявлять ему обвинение.

Пока непонятно, о какой взятке идет речь. Но, согласно одному из подозрений, Милчен подарил Нетаниягу и его супруге подарки на сумму в сотни тысяч шекелей с целью продвижения своих сделок. Одна из них - продажа акций Десятого канала миллиардеру Лену Блаватнику. Полиция подозревает, что именно Нетаниягу уговорил Блаватника купить акции канала.

"Маарив а-Шавуа": Сообщение: Израиль атаковал центр разработки средств вооружения в Сирии

Корреспондент "Маарив а-Шавуа" Ясер Укаби пишет о том, что утром в четверг, 7 сентября, ВВС Израиля атаковали цели сирийского режима в Хаме. Об этом сообщают арабские СМИ. В сообщениях утверждается, что в результате атак получили ранения три человека.

Также отмечается, что главной целью нападения был центр разработки вооружений, где, среди прочего, создаются ракеты, а в прошлом производилось химическое оружие.

Генерал запаса Гади Шамни высказался по поводу этого инцидента. "Мы должны делать все, чтобы не позволить Ирану еще лучше укрепиться в Сирии", - сказал он.

"Гаарец:" Мэрия Иерусалима продвигает строительство для евреев в сердце Джабель Мукабер

Корреспонденты "Гаарец" Нир Хасон и Барак Равид пишут о том, что 10 сентября комиссия по проектированию и строительству в мэрии Иерусалима должна утвердить строительство 176 единиц жилья, предназначенных для евреев, в арабском квартале Джабель Мукабер.

Речь идет о значительном расширении поселения Ноф Цион, которое было заселено шесть лет назад. Сегодня поселение насчитывает 91 квартиру. Если расширение будет разрешено, Ноф Цион станет самым крупным еврейским поселением в арабских районах.

"Едиот Ахронот": Благодаря Димоне наши враги поверили, что у Израиля есть сила уничтожить их

Корреспондент "Едиот Ахронот" Йоав Керен пишет о новой автобиографической книге покойного Шимона Переса "Перес – мечтать по-крупному". Ее написание было завершено за месяц до смерти бывшего президента. В книге есть глава, в которой он рассказывает историю создания ядерного реактора в Димоне.

Именно Пересу было поручено заниматься этим секретным проектом. В книге рассказывается о трудностях, с которыми была сопряжена его реализация. В Израиле было немало противников этого проекта. Несмотря на это, Пересу удалось собрать средства на него.