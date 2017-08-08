Эрдоган обвинил Германию в пособничестве террору. Обзор российских СМИ

На базе ВВС Израиля Рамон потерпел крушение ударный вертолет AH-64 Apache, пишет во вторник российское издание Defence.ru. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета, погиб пилот вертолета, 43-летний майор запаса Давид Зоар. Второй пилот, старший лейтенант срочной службы, имя которого не сообщается, в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В связи с авиакатастрофой ВВС Израиля приостановили полеты Apache до выяснения причин аварии. Расследованием инцидента займется специально созданная комиссия ЦАХАЛ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Германию в пособничестве террористам, сообщает новостное агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Власти ФРГ могут запросить экстрадицию террориста из Турции, но сами не будут никого высылать по нашему запросу", – заявил Эрдоган, напомнив, что в Германии проживает около 3 миллионов граждан Турции.

Анкара передала Берлину 4,5 тысячи документов, принадлежавших экстремистам, но реакции не последовало, из чего Эрдоган сделал вывод, что эта страна поддерживает террористов.

Отношения между двумя странами обострились после задержания в Турции шести правозащитников, которых обвинили в пособничестве террористическим группировкам. Среди них оказался немец Петер Штойдтнер, напоминает "Российская газета".

Дизайнер Дарья Жукова, соосновательница музея современного искусства "Гараж", не организовывала контактов российских представителей с окружением президента США Дональда Трампа, в котором ее подозревает пресса и, в частности, издание The Bell, которое напоминает, что супруга Романа Абрамовича знакома с семьей Трампа и дружит с его дочерью Иванкой.

"Это не соответствует действительности. Она никаких встреч с людьми Трампа не организовывала", – цитирует новостное агентство "Интерфакс" источник в окружении галеристки.

Хакеры взломали сеть американского телеканала HBO, украли 1,5 терабайт данных и требуют многомиллионный выкуп, сообщает 8 августа газета "Коммерсант" со ссылкой на новостное агентство AP.

В распоряжении киберпреступников оказалась информация о сериале "Игра престолов»", переписка сотрудников телеканала, пароли и технические данные. Взломщики опубликовали в интернете небольшую часть украденной информации, в том числе сценарии к нескольким эпизодам сериала.

Один из хакеров потребовал от руководства HBO заплатить выкуп в размере шестимесячного дохода в биткойнах в течение трех дней – около $6 млн. В руководстве телеканала заявляют, что расследуют инцидент и сотрудничают с полицией и экспертами.

Ходорковский утверждает, что российская элита недовольна Путиным. Основатель "Открытой России" уверен, что ухудшение уровня жизни властям не удастся списать на санкции, пишет во вторник "Независимая газета".

Экс-глава ЮКОС уверен, что проблему санкций можно решить в ближайшее время. Несмотря на то, что "граждане настолько сплотились вокруг вождя, что готовы его задушить", но пропаганде все сложнее будет списывать снижение уровня жизни на санкции. Которые, в свою очередь, больно ударили по политической элите, лишающейся денег и перспектив в своих отношениях с Западом.

"Захар Прилепин: Таксисты в Киеве спрашивают – когда Путин уже придет" – так озаглавлен материал в газете "Комсомольская правда", в котором известный писатель и замкомандира батальона спецназа армии ДНР рассказывает о том, что "на самом деле происходит в Донбассе".

"Я о настроениях на Украине действительно знаю чуть больше, чем все остальные. Во-первых, в силу того, что имею доступ к закрытой социологии, которая поступает и в администрацию ДНР, и к господину Порошенко. И когда Порошенко положили на стол бумагу, где Александр Владимирович Захарченко входит в топ-5 самых популярных политиков на Украине, конечно, он был страшно взбешен. Если гипотетически представить, что на выборы президента Украины пошел бы Захарченко, он имел бы 100-процентные шансы как минимум на второй тур. Это все говорит о нынешней Украине", – утверждает Прилепин.