США призывают к ответу "Хизбаллу". Обзор арабских СМИ

Газета Jordan Times пишет о прошедшей в Рамалле встрече короля Иордании Абдаллы Второго и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Его величество, как хранитель мусульманских и христианских святынь Иерусалима, заявил, что Иордания продолжит защищать святые места. Стороны также обсудили двусторонние отношения и инициативу США по возобновлению мирного процесса.

Новостное агентство Maan рассказывает о встрече делегации ХАМАСа с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Министр заявил, что палестинский вопрос всегда был одним из наиболее важных для Ирана. Представители ХАМАСа выразили благодарность исламской республике за поддержку Исламского движения сопротивления.

Сайт "Элаф" передает, что представитель США в ООН Ники Хейли призвала расширить мандат миротворцев, развернутых в Южном Ливане. США настаивает, чтобы им было поручено фиксировать нарушения "Хизбаллой" резолюций Совета Безопасности. Особую угрозу региональной стабильности представляют вооружения этой группировки.

Египетская газета "Аль-Ахрам" пишет, что 8 августа в Киле состоится церемония поднятия национального флага на второй подводной лодке, построенной на верфи концерна Tiessen Krupp. Запас хода подводной лодки – 11.000 миль, а скорость – 21 узел. Она способна запускать как ракеты, так и торпеды.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Германию в укрывании террористов. По его словам, Турция направила 4.500 запросов о выдаче, но все они были оставлены без ответа. Глава государства отметил, что если террорист из Германии находится в Турции, германские власти требуют его незамедлительной выдачи.