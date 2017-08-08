Крушение боевого вертолета и расследование против Сары Нетаниягу. Обзор ивритоязычной прессы. Вторник, 8 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ во вторник, 8 августа, публикации о крушении боевого вертолета на авиабазе "Рамон" и расследование против Сары Нетаниягу.

"Исраэль а-Йом": Трагедия: Один пилот погиб, второй ранен в результате крушения вертолета

"Гаарец": Юридический советник должен сообщить: Сара Нетаниягу предстанет перед судом по делу о резиденциях

"Маарив а-Шавуа": "Охота" или "коррупция"? Сторонники "Ликуда" разделились из-за расследования в отношении главы правительства

"Едиот Ахронот": Коснулась медали

"Исраэль а-Йом": Трагедия: Один пилот погиб, второй ранен в результате крушения вертолета

В центре внимания газеты "Исраэль а-Йом" - крушение боевого вертолета Apache на авиабазе "Рамон" в Негеве, в результате которого один пилот погиб, а второй получил тяжелые ранения. Автор материала Лилах Шовель обращает особое внимание на тот факт, что вертолеты Apache не совершали вылеты в течение трех с половиной недель после того, как в одном из них была обнаружена большая трещина.

Представитель ЦАХАЛа заявил, что пока нельзя сказать, какая неисправность привела к крушению вертолета, и есть ли связь между этим инцидентом и обнаруженной трещиной.

Заместитель министра обороны раввин Эли Бен Дахан в свою очередь опроверг слухи о том, что в крушении погибла некая известная личность.

"Гаарец:" Юридический советник должен сообщить: Сара Нетаниягу предстанет перед судом по делу о резиденциях

Корреспондент "Гаарец" Ревиталь Ховель пишет от том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен сообщить в ближайшее время о своем намерении подать обвинительное заключение против супруги главы правительства Сары Нетаниягу по делу о резиденциях.

Мандельблит принял такое решение после того, как генеральный прокурор Шай Ницан рекомендовал предъявить обвинения Саре Нетаниягу.

Нетаниягу грозит обвинение в таких преступлениях, как мошенничество при отягчающих обстоятельствах и финансирование личных расходов семьи за счет общественных средств.

Сперва супругу премьер-министра вызовут на слушание, по результатам которого будет решено, предстанет ли она перед судом.

"Маарив а-Шавуа": "Охота" или "коррупция"? Сторонники "Ликуда" разделились из-за расследования в отношении главы правительства

Арик Бендер пишет в "Маарив а-Шавуа", о том, что сторонники "Ликуда" беспокоятся по поводу будущего партии в связи с расследованием в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу. По словам Бендера, эта история разделила сторонников партии.

Пока глава оппозиции Давид Битан собирает тысячи на съезд в Тель-Авиве в поддержку Нетаниягу, Гиль Шмуэли, член Центра партии "Ликуд", говорит о моральном упадке руководства партии. Шмуэли считает, что как только Нетаниягу предъявят обвинение, он должен будет немедленно уйти со своей должности.

Однако Кети Шитрит, также член Центра партии, утверждает, что большинство активистов "Ликуда" поддерживают Нетаниягу и осуждают "охоту" на него.

"Едиот Ахронот": Коснулась медали

Газета "Едиот Ахронот" в качестве одной из главных тем выбрала достижение израильской спортсменки Ханы Князевой-Миненко, специализирующейся на тройном прыжке. Как пишет Авиноам Порат, она заняла четвертое место на Чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне.

Миненко показала результат 14,42 метра после того, как целый сезон она почти не участвовала в соревнованиях из-за травмы. По мнению Пората, этим выступлением спортсменка доказала, она является одной из лучших прыгуний в мире.