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Пресса

СМИ: агент "Мосада" соблазнила высокопоставленных французских чиновников

время публикации: 06:56 | последнее обновление: 06:56 блог версия для печати фото
СМИ: агент "Мосада" соблазнила высокопоставленных французских чиновников
СМИ: агент "Мосада" соблазнила высокопоставленных французских чиновников
СМИ: агент "Мосада" соблазнила высокопоставленных французских чиновников

Французский еженедельник Le Canard Enchaine опубликовал материал, согласно которому агент израильской службы внешней разведки "Мосад" в течение последних двух лет сумела соблазнить четверых высокопоставленных чиновников, занимающих посты в сфере безопасности.

В публикации агент "Мосада" описывается как красивая женщина в возрасте около 40 лет, занимающаяся стратегическим консалтингом и регулярно принимающая участие в конференциях на оборонные темы.

Жертвами чар израильтянки пали, согласно изданию, директора секретного отдела в министерстве обороны Франции, а также высокопоставленных чиновников в МИДе, МВД и министерстве главы правительства.

Под давлением французских спецслужб все четверо мужчин были отстранены, а затем переведены на другие, менее важные должности.

При этом, не смотря на давление французской контрразведки, власти в Париже отказались от возбуждения уголовного процесса о шпионаже.

Напомним, что в марте 2017 года газета Le Monde утверждала, что агенты "Мосада" с помощью подкупа пытались перевербовать своих французских коллег, чтобы сделать их двойными агентами. Вербовка происходила в ходе совместной франко-израильской операции по сбору информации о химическом оружии и баллистических ракетах в распоряжении сирийской армии.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 23 ноября 2017 г.
Vanity Fair: Трамп рассказал Лаврову про операцию ЦАХАЛа и "Мосада" в Сирии
// NEWSru.co.il // В мире // 27 марта 2017 г.
Le Monde: "Мосад" пытался вербовать агентов французских спецслужб







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Четверг, 8 февраля 2018 г.
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