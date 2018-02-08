СМИ: агент "Мосада" соблазнила высокопоставленных французских чиновников

Французский еженедельник Le Canard Enchaine опубликовал материал, согласно которому агент израильской службы внешней разведки "Мосад" в течение последних двух лет сумела соблазнить четверых высокопоставленных чиновников, занимающих посты в сфере безопасности.

В публикации агент "Мосада" описывается как красивая женщина в возрасте около 40 лет, занимающаяся стратегическим консалтингом и регулярно принимающая участие в конференциях на оборонные темы.

Жертвами чар израильтянки пали, согласно изданию, директора секретного отдела в министерстве обороны Франции, а также высокопоставленных чиновников в МИДе, МВД и министерстве главы правительства.

Под давлением французских спецслужб все четверо мужчин были отстранены, а затем переведены на другие, менее важные должности.

При этом, не смотря на давление французской контрразведки, власти в Париже отказались от возбуждения уголовного процесса о шпионаже.

Напомним, что в марте 2017 года газета Le Monde утверждала, что агенты "Мосада" с помощью подкупа пытались перевербовать своих французских коллег, чтобы сделать их двойными агентами. Вербовка происходила в ходе совместной франко-израильской операции по сбору информации о химическом оружии и баллистических ракетах в распоряжении сирийской армии.