Дело Азарии призвано скрыть израильские преступления. Обзор арабских СМИ

Палестинское агентство Maan пишет, что вечером 7 января поселенцы предприняли попытку взять штурмом дом активиста Имада Абу Шамсийи, заснявшего убийство палестинца военнослужащим ЦАХАЛа Эльором Азарией. После того, как это не удалось, дом забросали камнями. Прибывшие на место израильские солдаты положили конец демонстрации. Ранее оператор рассказал, что получает сотни обращений с угрозами.

Сайт ХАМАСа Palestine info отмечает, что показательное судилище, устроенное в Израиле над Эльором Азарией, призвано скрыть другие израильские преступления. Сайт пишет, что десятки подобных расправ так и не стали достоянием общественности, поскольку никто их не заснял. Также отмечается, что израильские СМИ не называют убитого по имени – Абд аль-Фаттах аш-Шариф, тем самым лишая его личности.

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает об объединении восьми группировок так называемой сирийской "умеренной" оппозиции, в том числе – таких как "Ахрар аш-Шам" и "Исламский фронт". Созданная ими организация называется "Совет сирийского освобождения". Предусматривается создание не только единого политического руководства, но и единого военного командования.

Телеканал "Аль-Джазира" утверждает, что посольство Израиля в Великобритании принесло извинения за слова, сказанные политическим секретарем миссии Шаем Масотом в беседе с членом аппарата заместителя председателя Консервативной партии Роберта Хэлфона. Израильский дипломат, не зная, что его снимают журналисты «Аль-Джазиры», призвал отправить в отставку заместителя главы МИДа сэра Алана Данкана, выступающего против поселений.