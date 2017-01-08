8 января 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 8 января 2017 года

время публикации: 07:56 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 8 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ остается дело Эльора Азарии, а также новые улики, полученные полицией по делу о подозрениях в коррупции в адрес главы правительства Биньямина Нетаниягу.

"Едиот Ахронот": Палестинцы Трампу: перенос посольства в Иерусалим – это объявление войны

"Гаарец": Существует запись переговоров между Нетаниягу и предпринимателем о предоставлении обоюдных услуг

"Исраэль а-Йом": Новость: религиозный офицер может отказаться служить в смешанном подразделении

"Маарив а-Шавуа": Демонстрация единства закончилась задержанием

"Едиот Ахронот": Палестинцы Трампу: перенос посольства в Иерусалим – это объявление войны

Элиор Леви сообщает в "Едиот Ахронот", что Палестинское руководство всерьез обеспокоено возможным переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и разрабатывает вероятные ответные меры. Представители ФАТХ уговаривают арабские страны закрыть посольства в Вашингтоне, если Трамп перенесет американское посольство в израильскую столицу.

"Гаарец": Существует запись переговоров между Нетаниягу и предпринимателем о предоставлении обоюдных услуг

Гиди Вайц сообщает в "Гаарец", что в распоряжении полиции находится запись беседы между главой правительства Биньямином Нетаниягу и неким бизнесменом, в ходе которой участники обсуждают условия предоставления друг другу определенных услуг. По словам приближенных к Нетаниягу, новость о существовании записи стала для премьера неожиданностью.

"Исраэль а-Йом": Новость: религиозный офицер может отказаться служить в смешанном подразделении

Иегуда Шлезингер сообщает в "Исраэль а-Йом", что после беседы с раввинами начальник генерального штаба ЦАХАЛа распорядился изменить правила службы таким образом, чтобы религиозный офицер мог отказаться служить в подразделении, состоящем как из мужчин, так и из женщин.

"Маарив а-Шавуа": Демонстрация единства закончилась задержанием

Моше Коэн сообщает в "Маарив а-Шавуа", что митинг "единства" против подстрекательства и за толерантность, на который собрались на исходе субботы на площади Рабина в Тель-Авиве несколько тысяч человек, закончился задержанием активиста движения за освобождения Эльора Азарии, прорвавшегося на сцену.

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Воскресенье, 8 января 2017 г.
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