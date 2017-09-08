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Пресса

Анна Немцова в Daily Beast: Кадыров затмил аль-Багдади и Путина

время публикации: 09:31 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Инопресса
Рамзан Кадыров

"На этой неделе российские мусульмане поиграли политическими бицепсами на колоссальном митинге: более 500 тысяч человек собрались перед мечетью, чтобы аплодировать речам, в которых критиковалась внешняя политика Кремля", – пишет в Daily Beast журналистка Анна Немцова. "Но человеком, который возбуждал толпу, был не кто иной, как Рамзан Кадыров, лидер Чечни, часто называющий себя "верным пехотинцем" российского президента Путина", – говорится в статье.

"Негодование Кадырова было направлено на руководство Мьянмы и кажущееся безразличие Кремля к смерти сотен мусульман-суннитов, принадлежащих к народности рохинджа. И российские политические обозреватели поняли, как интерпретировать сигнал, который ключевой мусульманский лидер в стране направил Москве из южной республики", – пишет издание.

Социолог Денис Волков написал в газете "Ведомости", что сегодня у российских мусульман есть выбор между политическими платформами, вдохновленными Кадыровым, и идеями, продвигаемыми лидером так называемого "Исламского государства" Абу Бакром аль-Багдади. "Только аль-Багдади, которому 46 лет, уже теряет халифат, а 40-летний Рамзан Кадыров, возможно, получает второе дыхание как политик и религиозный лидер", – полагает Волков.

"Чтобы сделать заявление для своего видеоблога, Кадыров предстал перед миллионами поклонников, сидя на резном золотом троне. "Если бы была моя воля и была возможность, я ударил бы ядерной бомбой по тем, кто убивает женщин, детей и стариков", – сказал Кадыров, не уточнив, кто конкретный враг, но намекнув на свою досаду оттого, что он не заведует российским ядерным арсеналом", – говорится в статье. Немцова приводит еще одно заявление Кадырова: "Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступление, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция".

"Весной Россия и Китай заблокировали в Совете Безопасности ООН инициативу, направленную на урегулирование кровавого кризиса в Мьянме, – утверждает автор статьи. – В Москве никто не выносил это на дебаты и вообще никто не волновался из-за бывшей британской колонии в Юго-Восточной Азии".

На следующий день после митинга в Грозном, во вторник, президент Путин осудил насилие в Мьянме и призвал Кремль взять ситуацию под контроль.

"Но кто берет ситуацию под контроль, по крайней мере по этому вопросу, – Кремль или Кадыров?" – вопрошает Немцова.

Inopressa.ru

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 6 сентября 2017 г.
Чечня не поддержит Кремль, если он вступится за "шайтанов". Обзор российских СМИ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 сентября 2017 г.
Столкновения с мусульманами в Мьянме: сотни убитых, Кадыров осудил позицию Москвы







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