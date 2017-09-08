The New York Times: Почему Израиль отпустил Менгеле?

"Десятки лет израильское шпионское агентство "Мосад" вело личное дело Йозефа Менгеле – нацистского врача, который, в числе прочих зверств, выбирал, кого из новых заключенных "Освенцима" отправить на немедленную смерть в газовых камерах, а кого послать сначала на работы или подвергнуть своим ужасным "медицинским" опытам, – рассказывает в The New York Times Ронен Бергман, старший корреспондент израильской газеты Yedioth Ahronoth и автор готовящейся к выпуску книги "Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations" ("Встань и убей первым: тайная история израильских точечных ликвидаций").

"В этом личном деле тысячи страниц, документирующих попытки "Мосада" захватить или убить этого военного преступника: целые часы работы, огромные суммы денег, десятки агентов и источников, прослушка, проникновения в помещения, тайные фотографии и вообще почти любые другие уловки, какие есть в инструментарии шпионов, включая вербовку нацистов и журналистов, – говорится в статье. – Это все ни к чему не привело. Менгеле так и не познал правосудия".

"Впервые можно сказать, почему "Мосад" не смог задержать человека, который был, возможно, самым желанным для него из нацистов, переживших Вторую мировую войну. Документы и интервью показывают, что, вопреки распространенному мнению, большую часть того времени, когда Менгеле прятался, "Мосад" вообще его не искал – или держал его обнаружение в самом конце своего списка задач. Мое новое исследование проливает свет на тот период, когда приоритеты этого агентства формировали реализм и зрелость, а не понятное желание пролить кровь нацистов", – пишет автор статьи.

"Ряд премьер-министров Израиля, действующих по рекомендациям ряда директоров "Мосада", мудро рассудили, что агентство должно сосредоточить усилия на более срочных вопросах и уделять ограниченные ресурсы розыску (или не уделять их вообще)", – утверждает Бергман.

"В 1960-х годах захватили, судили и казнили Адольфа Эйхмана, бюрократического организатора Холокоста, и это навело многих людей на мысль, что "Мосад" после этого захочет наложить руки на Менгеле. Многие в Израиле и по всему миру полагали, что "Мосад" сделает это без труда. Однако, по правде говоря, в те годы лидеры правительства и агентства просто были не слишком заинтересованы в его поимке", – говорится в статье.

"Оглядываясь назад, некоторые бывшие офицеры "Мосада" выражают сожаление. Майк Харари, возглавлявший подразделение специальных операций "Кесария" в 70-х годах, сказал мне незадолго перед смертью в 2014 году, что сожалеет, что не преследовал Менгеле: "Пока в любом уголке мира дышит нацист, мы должны помочь ему перестать дышать", – передает Бергман. – Я не уверен, что согласен. Я сын двух людей, переживших Холокост. Ребенком я слышал от лучшего друга моих родителей о том, как он пережил печально известный процесс отбора, организованный Менгеле в "Освенциме". Менгеле снился мне в кошмарах. Поэтому, конечно, я зол на то, что немецкое правительство не приняло меры в первые годы после Второй мировой войны, и раздосадован тем, что "Мосад" не смог призвать Менгеле к ответу. И все же я полагаю, что решение не делать его поимку приоритетом было правильным. В каждой разведывательной операции есть риск. Подход "Мосада" к Менгеле – проявление благоразумия и прагматизма со стороны руководства агентства, контрастирующих с эмоциональностью [Менахема] Бегина (премьер-министра Израиля, пришедшего к власти в 1977 году и полагавшего, что для поимки нацистов делается недостаточно. – Прим. ред.)".

"Захвата Эйхмана и суда над ним – и его казни – хватило, чтобы рассказать миру о Холокосте и дать понять, что еврейскую кровь нельзя проливать безнаказанно. С этого момента было бы лучше, если бы "Мосад" отпустил прошлое. Нацисты больше не представляли угрозы. И нет недостатка в современных врагах, которые делали и, определенно, всегда будут делать это", – резюмирует Бергман.

Inopressa.ru