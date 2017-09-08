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Пресса

Атака на военный завод в Сирии и обвинение против Сары Нетаниягу. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 8 сентября

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 09:24 блог версия для печати фото
Атака на военный завод в Сирии и обвинение против Сары Нетаниягу. Обзор ивритоязычной прессы. Пятница, 8 сентября

В центре внимания израильских СМИ в пятницу, 8 сентября, атака на военный завод режима Асада в Сирии и расследование в отношении Сары Нетаниягу, которой в ближайшие дни может быть предъявлено обвинение.

"Гаарец": Послание Путину

"Исраэль а-Йом": Обозначилось: юридический советник правительства сообщит сегодня об обвинении против Сары Нетаниягу

"Маарив а-Шавуа": Землетрясение магнитудой восемь баллов произошло на юге Мексики

"Едиот Ахронот": Падает на ноги

"Гаарец": Послание Путину

Корреспондент "Гаарец" Амос Арель пишет о том, что атака на завод по производству оружия в Сирии, которую приписывают Израилю, является посланием России, поддерживающей режим Асада.

По сведениям Ареля, за последние пять лет ВВС Израиля совершили порядка ста атак на разных фронтах, однако, они были направлены против усиления "Хизбаллы" и других террористических организаций. На сей раз речь идет о государственном военном заводе.

Автор считает, что эта атака должна беспокоить русских, так как их главная задача в Сирии – сохранение режима Асада. Теперь Израиль ждет реакции Москвы, Вашингтона и Тегерана. А тем временем в Северном военном округе проходят учения, на которых отрабатывается сценарий войны с "Хизбаллой".

"Исраэль а-Йом": Обозначилось: юридический советник правительства сообщит сегодня об обвинении против Сары Нетаниягу

Корреспонденты "Исраэль а-Йом" Яир Альтман и Ицик Сабан пишут о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит должен сообщить в пятницу, 8 сентября, либо в ближайшие дни о том, что супруге главы правительства Саре Нетаниягу будет предъявлено обвинение по "делу о резиденциях".

Ее могут обвинить в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах на сумму в сотни тысяч шекелей. Согласно подозрению, Нетаниягу оплачивала личные расходы за счет государства. Полиция рекомендовала судить супругу премьер-министра еще в мае 2016 года. Между тем недавно Нетаниягу прошла проверку на детекторе лжи, которая показала, что она говорит правду.

"Маарив а-Шавуа": Землетрясение магнитудой восемь баллов произошло на юге Мексики

"Маарив а-Шавуа" пишет о землетрясении магнитудой восемь баллов, которое утром в пятницу, 8 сентября, произошло на юге Мексики. Эпицентр землетрясения находится на глубине 33 километра.

Ожидается, что землетрясение вызовет цунами в Тихом океане. Пострадать могут Мексика, Гватемала, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Гондурас и Эквадор. Очевидцы утверждают, что землетрясение ощущалось также в столице Мексики – Мехико. Люди выбежали на улицы, опасаясь обрушения зданий.

Сообщается, что речь идет о самом сильном землетрясении, которое происходило в Мехико с 1985 года, когда в городе были сильные разрушения и тысячи людей погибли.

"Едиот Ахронот": Падает на ноги

Корреспондент "Едиот Ахронот" Смарад Шир взяла интервью у актрисы Люси Дубинчик, пострадавшей в результате падения с большой высоты. Интервью проходило в больнице "Ихилов", где все еще находится Дубинчик.

Актриса призналась, что после случившегося она чувствует, что получила новый шанс в жизни. "Это как будто кто-то сказал мне: "Алло, проснись. Ты недостаточно серьезно воспринимаешь жизнь", - говорит она.

Во время нахождения в больнице 34-летняя Дубинчик встретила новую любовь. Это 37-летний Хагай Фокс. Он разведен, воспитывает дочь, живет в Рамат-Гане.

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Пятница, 8 сентября 2017 г.
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