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Пресса

Региональная гегемония России под вопросом. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:07 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото
Региональная гегемония России под вопросом. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" отмечает, что американская атака на сирийскую военную базу продемонстрировала проблематичность претензий России на региональную гегемонию. Этот вопрос, как ожидается, будет обсуждаться в ходе визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона. А министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Россию в знак протеста против бомбардировки.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что один из наиболее влиятельных лидеров иракских шиитов, аятолла Муктада ас-Садр, призвал к свержению президента Сирии Башара Асада. Он также призвал все страны вывести войска из Сирии и предоставить сирийцам возможность самостоятельно определить свою судьбу.

Агентство Maan передает, что специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов выразил глубокую обеспокоенность решением Палестинской национальной администрации урезать на 30% зарплаты служащим общественного сектора в контролируемой ХАМАСом Газе. Собираемые налоги идут в казну ХАМАСа, а зарплаты платит ПНА.

Лондонская газета газета "Аль-Хайят" со ссылкой на политические источники в Иордании, вооруженные силы США, Великобритании и Иордании начнут совместную операцию против террористов на иорданско-сирийской границе. Наиболее опасная из действующих здесь группировок – "Армия Халида Бин аль-Валида" – местное отделение "Исламского государства".

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