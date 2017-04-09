9 апреля 2017 г.
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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 9 апреля 2017 года

время публикации: 09:09 | последнее обновление: 09:09 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 9 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ реакция Израиля и других государств на массированный ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийской правительственной армии, нанесенный США.

"Едиот Ахронот": Постпред США в ООН: "Политического решения с Асадом не будет"

"Гаарец": Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Газе в знак протеста против сокращения зарплат работников ПНА в секторе

"Исраэль а-Йом": Террор в сердце Швеции

"Маарив а-Шавуа": Опасения за жизнь Сиван Лави

"Едиот Ахронот": Постпред США в ООН: "Политического решения с Асадом не будет"

Постпред США в ООН Ники Хейли заявила в интервью телекомпании CNN, что США считают неизбежной смену власти в Сирии. До химической атаки, в результате которой погибли около 100 человек и в которой Запад обвиняет режим Асада, США придерживались иной позиции.

"Гаарец": Десятки тысяч человек вышли на демонстрацию в Газе в знак протеста против сокращения зарплат работников ПНА в секторе

Джекки Хури сообщает в "Гаарец", что в секторе Газы работают около 60 тысяч человек, которым платит зарплаты Рамалла. Большинство из них – члены и сторонники ФАТХ. Несколько десятков тысяч этих работников и членов их семей вышли на демонстрацию в секторе Газы против 30-процентного сокращения зарплаты.

"Исраэль а-Йом": Террор в сердце Швеции

Эрез Лин, Илан Гатанио и Шлома Цезана пишут в "Исраэль а-Йом" о теракте в Стокгольме, где в результате наезда на толпу прохожих в центре города 4 человека погибли и 15 были госпитализированы. В поселке Мерста был задержан подозреваемый в осуществлении теракта. О подозреваемом известно лишь то, что это 39-летний уроженец Узбекистана, отец четверых детей. Полиция не исключает, что задержанный действовал из симпатий к террористической организации "Исламское государство".

"Маарив а-Шавуа": Опасения за жизнь Сиван Лави

Моше Коэн сообщает в "Маарив а-Шавуа", что после гибели в Тель-Авиве 12-летнего мальчика его мать, 46-летняя Сиван Лави, вышла из дома и пропала без вести. Ее разыскивают полиция и десятки добровольцев, поскольку существуют опасения за жизнь женщины. Полиция отмечает, что Сиван дала все необходимые показания и не является подозреваемой в смерти ребенка.

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Воскресенье, 9 апреля 2017 г.
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