Израиль утверждает, что ракета из Газы. Обзор арабских СМИ

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что вечером 8 августа в Ашкелоне взорвалась ракета, которая, как утверждает израильское армейское командование, была выпущена с территории сектора Газы. Пострадавших не было. В ответ израильские ВВС атаковали север и запад сектора. Несколько человек получили ранения.

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что в расположенной на востоке Турции провинции Агры началось возведение бетонного заграждения на иранской границе. Оно состоит из блоков высотой три метра и весом семь тонн. Стеной будут перекрыты 144 километра 500-километровой границы между двумя странами.

Как передает телеканал "Аль-Арабия", командование международной коалиции опровергло заявление Сил народной мобилизации, согласно которому коалиция несет ответственность за ракетно-бомбовый удар по их позициям. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за обстрел, приведший к гибели 36 боевиков.

Сайт "Я Либнан" отмечает, что численность сирийских беженцев в Ливане превысила полтора миллиона человек. Таким образом, они уже составляют более четверти населения страны. Ливанцы относятся к сирийцам все более враждебно, полагая, что они не только истощают ресурсы и занимают рабочие места, но и участвуют в террористической деятельности. Беженцы говорят, что возвращаться им некуда.

Иорданская газета "Аль-Рад" знакомит читателей с планом развития туристической зоны Акабы. Его цель – удвоив численность туристов, посещающих этот курортный город, доведя ее до 1,2 миллионов человек в год. Еще одна задача – превратить Акабу в место длительного отдыха. Если сейчас турист проводит здесь в среднем полторы ночи, к 2025 году этот показатель хотят довести до шести ночей.