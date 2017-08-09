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Пресса

Израиль утверждает, что ракета из Газы. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Израиль утверждает, что ракета из Газы. Обзор арабских СМИ

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что вечером 8 августа в Ашкелоне взорвалась ракета, которая, как утверждает израильское армейское командование, была выпущена с территории сектора Газы. Пострадавших не было. В ответ израильские ВВС атаковали север и запад сектора. Несколько человек получили ранения.

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