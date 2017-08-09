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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 9 августа 2017 года

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Среда, 9 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ крушение вертолета ЦАХАЛа в районе авиабазы "Рамон", в результате которого погиб пилот, а также предъявление обвинений по делу 242.

"Едиот Ахронот": Сегодня: Азария начнет отбывать наказание в "4-й тюрьме"

"Гаарец": Израиль, Россия и США проводили тайные переговоры о прекращении огня на юге Сирии

"Исраэль а-Йом": 9 минут ужаса в воздухе

"Маарив а-Шавуа": Обвинения: взяточничество, мошенничество, отмывание денег и уклонение от налогов

"Едиот Ахронот": Сегодня: Азария начнет отбывать наказание в "4-й тюрьме"

Апелляционный военный суд отклонил просьбу Эльора Азарии отложить начало отбытия тюремного заключения. Йоав Зитон пишет в "Едиот Ахронот", что в среду, 9 августа, до 10:00 Эльор Азария должен явиться в армейскую тюрьму №4 в Црифине для отбытия наказания. Азария, через своего адвоката Йорама Шефтеля, обратился в военный суд с просьбой отложить начало заключения до того дня, когда начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот примет решение по просьбе осужденного смягчить наказание. Начальник генштаба сможет принять решение не ранее 7 сентября.

"Гаарец": Израиль, Россия и США проводили тайные переговоры о прекращении огня на юге Сирии

Барак Равид сообщает в "Гаарец", что представители Израиля в начале июля провели серию секретных переговоров с представителями России и США, на которых обсуждались условия прекращения огня в Сирии и создание южных "зон деэскалации" в этой стране. Равид со ссылкой на израильских чиновников и западных дипломатов пишет, что переговоры проходили в Иордании и Европе за несколько дней до того, как Москва и Вашингтон объявили о достижении соглашения об условиях перемирия в Сирии.

"Исраэль а-Йом": 9 минут ужаса в воздухе

Лилах Шуваль пишут в "Исраэль а-Йом", что на базе военно-воздушных сил Армии обороны Израиля "Рамон" в Негеве во время выполнения тренировочного полета потерпел крушение боевой вертолет Apache. В результате аварии погиб пилот вертолета майор запаса Давид (Дуди) Зоар, 43 года, из Хайфы.

"Маарив а-Шавуа": Обвинения: взяточничество, мошенничество, отмывание денег и уклонение от налогов

Мор Шимони сообщает в "Маарив а-Шавуа", что во вторник, 8 августа, было предъявлено обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел Фаине Киршенбаум. В рамках дела 242 она обвиняется во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег, а также в налоговых правонарушениях. Прокуратура подала также просьбу о конфискации имущества Фаины Киршенбаум на сумму 5,7 миллиона шекелей.

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Среда, 9 августа 2017 г.
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