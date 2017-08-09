Трамп нашел противоядие от "фейковой прессы". Обзор российских СМИ

"Дональд Трамп нашел новое средство борьбы с американскими масс-медиа" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что проигрывающий информационную войну американским СМИ президент США пытается переломить ситуацию, создав лояльную ему прессу.

Главным оружием против ненавистной главе Белого дома "фабрики фейковых новостей" должен стать его собственный ресурс – Real News. Ключевой задачей нового канала будет распространение позитивных новостей о работе Дональда Трампа, отсутствие которых, по его мнению, создает искаженное представление о его деятельности.

К настоящему моменту уже вышло два ролика: первый выпуск вела супруга сына президента Эрика – телепродюсер Лара Трамп. Второй – телеведущая Кэйли Макэнани, уволившаяся с CNN, которая сообщила, что сообщает, что с момента вступления Трампа в Белый дом создано более 1 млн новых рабочих мест. Эту информацию подтверждают данные Бюро трудовой статистики.

Решение о прокате кинофильма Алексея Учителя "Матильда" регионы будут принимать самостоятельно, заявил в интервью информационному агентству РИА Новости глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.

"Министерство культуры выдает прокатное удостоверение на всей территории Российской Федерации, исходя из существующих законов, а регионы уже сами решают, показывать им фильм или нет", – пояснил чиновник.

Замминистра культуры Владимир Аристархов сообщил журналистам ТАСС, что ведомство не имеет права делать исключение для Чечни при выдаче прокатного удостоверения. "Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками. Мы не имеем права дать прокатное удостоверение с последующим изъятием его у отдельного региона", –добавил господин Аристархов.

Москвичка , отдыхавшая со своей семьей в турецкой Аланье в пятизвездочном отеле Kirman Hotels Arycanda De Luxe, которая устроила там фотосессию для дочери друзей, была избита местными фотографами, которые сочли ее конкуренткой, пишет прокремлевская "Российская газета".

Попытки разобраться в в этой ситуации с участием вызванного к месту приосшествия представителя туристической компании Pegas успехом не увенчались. В итоге избитая женщина была вынуждена оплатить услуги "скорой помощи" А медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму. Россиянка утверждает, что сотрудники гостиницы предложили в качестве компенсации переселить ее с семьей в номер классом выше и "обо всем забыть".

Украинские власти приняли решение расторгнут заключенный в 2003 году договор с Россией о сотрудничестве и взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи государства, о чем объявил в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Решение украинские министры приняли без обсуждения, заседание правительства было показано в прямом эфире местных телеканалов, сообщает издание " Дни.ру ".

В центре Стокгольма избиты трое мигрантов, участвовавших в акции протеста против высылки из Швецииафганских беженцев, получивших отказ в виде на жительство, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на телеканал SVT и местную полицию.

Около сотни молодых афганцев проводят акцию протеста возле здания парламента Швеции уже двое суток. Они требуют, чтобы миграционные власти страны не отправляли их домой из-за сложной обстановки в Афганистане, говорится в этой статье.