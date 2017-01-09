Боевое крыло ФАТХа приветствовало иерусалимский теракт. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan передает, что "Бригады мучеников аль-Аксы", боевое крыло движения ФАТХ приветствовало акцию, совершенную 8 ноября в Иерусалиме и приведшую к гибели четырех военнослужащих. Согласно заявлению это естественный ответ оккупантам. Отметим, что агентство избегает признавать это терактом.

Сирийское новостное агентство SANA цитирует интервью президента Башара Асада французскому телевидению, в котором он заявляет, что на конференции в Астане представители режима готовы обсуждать все, включая вопрос о его президентстве. При этом он подчеркнул, что процесс должен проходить в соответствии с конституцией, а ее изменение потребует референдума.

Телеканал Sky News Arabic сообщает о новом нападении на Синайском полуострове. Боевики атаковали армейский КПП в городе аль-Ариш. Погибли шесть военнослужащих, около десяти получили ранения. Когда бой еще продолжался, на место прибыли медики, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Выходящая в Саудовской Аравии газета "Оказ" рассказывает, что 9 ноября начинается визит в королевство нового президента Ливана Мишеля Ауна. Решение совершить первую поездку в Эр-Рияд издание воспринимает как решимость вернуться в ряды арабской нации. На вопрос, выступала ли «Хизбалла» против визита, пресс-служба Ауна ответила, что избрание президента было единогласным и он пользуется поддержкой всех партий.