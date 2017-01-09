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Пресса

Боевое крыло ФАТХа приветствовало иерусалимский теракт. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Боевое крыло ФАТХа приветствовало иерусалимский теракт. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan передает, что "Бригады мучеников аль-Аксы", боевое крыло движения ФАТХ приветствовало акцию, совершенную 8 ноября в Иерусалиме и приведшую к гибели четырех военнослужащих. Согласно заявлению это естественный ответ оккупантам. Отметим, что агентство избегает признавать это терактом.

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Телеканал Sky News Arabic сообщает о новом нападении на Синайском полуострове. Боевики атаковали армейский КПП в городе аль-Ариш. Погибли шесть военнослужащих, около десяти получили ранения. Когда бой еще продолжался, на место прибыли медики, чтобы оказать помощь пострадавшим.

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