Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 9 января 2017 года

Жертвами теракта в иерусалимском районе Армон а-Нацив стали лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима. Посмертно ей присвоено звание старшего лейтенанта. Вместе с ней погибли курсанты: Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут.

"Едиот Ахронот": Курсантка, попавшая в теракт, атакует: "Удалось избежать более многочисленных жертв"

"Гаарец": Нетаниягу и Нони Мозес обсуждали ослабление позиции "Исраэль а-Йом" в обмен на позитивное освещение

"Исраэль а-Йом": "Израильский дипломат пытался "свалить" британских политиков"

"Маарив а-Шавуа": Закон о "Шоврим Штика" был одобрен министерской комиссией по законодательству

"Едиот Ахронот": Курсантка, попавшая в теракт, атакует: "Удалось избежать более многочисленных жертв"

Йоав Зитон, Шахар Хай и Яэль Фридсон цитируют в "Едиот Ахронот" пост в социальной сети Facebook, который опубликовала одна из курсантов, находившихся в Армон а-Нацив во время воскресного теракта, в результате которого погибли четверо военнослужащих. Опубликовавшая пост курсантка попыталась ответить тем, кто утверждал, что реакция курсантов на теракт была неподобающей и являлась так называемым "эффектом Эльора Азарии".

"Гаарец": Нетаниягу и Нони Мозес обсуждали ослабление позиции "Исраэль а-Йом" в обмен на позитивное освещение

Гиди Вайц и Нати Тукер сообщает в "Гаарец", что глава правительства Биньямин Нетаниягу и владелец газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозес, согласно подозрениям полиции, обсуждали сделку, в рамках которой Нетаниягу должен был согласиться на некие шаги, которые нанесут ущерб изданию "Исраэль а-Йом", а Нони Мозес якобы предлагал сменить редакционную линию своего издания. "Едиот Ахронот" на протяжении последних лет крайне резко критикует Нетаниягу.

"Исраэль а-Йом": "Израильский дипломат пытался "свалить" британских политиков"

Эли Леон и Шломо Цезана пишут в "Исраэль а-Йом" о скандале, вызванном опубликованной записью беседы между израильским дипломатом и чиновницей британского правительства, в ходе которой сотрудник посольства Израиля в Великобритании заявил, что помощника главы британского МИДа Алана Дункана следует "убрать" из министерства.

"Маарив а-Шавуа": Закон о "Шоврим Штика" был одобрен министерской комиссией по законодательству

Дана Сомберг сообщает в "Маарив а-Шавуа", что члены министерской комиссии по законодательству единогласно одобрили законопроект, запрещающий членам организаций, деятельность которых может привести к судебному преследованию израильских военнослужащих за рубежом, посещать учебные заведения и встречаться со школьниками.