"Комсомолка" расшифровала "пророчества Ротшильдов". Обзор российских СМИ

В министерстве иностранных дел России сообщили, что Москва решительно осуждает осуществленный 8 января теракт в Иерусалиме, пишет проправительственная "Российская газета".

"Решительно осуждаем эту террористическую атаку, чем бы она ни была мотивирована", – отметили в ведомстве, подчеркнув, что "подобные проявления насилия осложняют и без того напряженную ситуацию в палестино-израильских делах и подрывают усилия международного сообщества по налаживанию устойчивого ближневосточного переговорного процесса".

Президент Сирии Башар Асад готов к переговорам по урегулированию в САР, которые, как ожидается, пройдут в Астане до конца января. На этой площадке встретятся представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции. По словам Асада, со стороны официального Дамаска нет никаких ограничений для диалога. Заявления сирийского главы приводит РИА Новости со ссылкой на агентство SANA, опубликовавшее текст интервью Башара Асада французским журналистам.

Ранее лидер одной из сирийских оппозиционных групп Кадри Джамиль подтвердил агентству ТАСС, что во второй половине января в Астане пройдет встреча представителей Дамаска и оппозиции, а затем работа продолжится затем в Женеве, где спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует 8 февраля запустить очередной раунд межсирийских переговоров, которые в последние месяцы откровенно "пробуксовывают".

Правительственная армия Сирии продолжила боевые действия против террористов из группировки "Джабхат ан-Нусра", которые контролируют район долины Вади-Барада к западу от Дамаска. 7 января было установлено перемирие, однако террористы сорвали его, передает " Федеральное агентство новостей".

Войска, штурмующие Вади-Барада, намерены добиться восстановления нормального режима водоснабжения столицы Сирии. Напомним, в конце декабря террористы отравили взорванный магистральный водопровод дизельным топливом. В результате население сирийской столицы оказалось лишено большей части ресурса питьевой воды. Сейчас войска сирийской армии наступают на небольшой город Кфар-Зейт.

"Америка разошлась по разные стороны России" – так называется статья, опубликованная в понедельник газетой "Коммерсант, где говорится, что подготовка к смене власти в Белом доме, которая завершится 20 января инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, привела к окончательному размежеванию по вопросу отношений с Москвой.

В лагерь сторонников ужесточения курса, вместе с уходящей администрацией Барака Обамы обвиняющих Москву во вмешательстве во внутренние дела США, вошла значительная часть конгрессменов – как демократов, так и республиканцев, а также руководство спецслужб. В другом лагере, демонстрирующем решимость нормализовать отношения с Россией, оказались сам Дональд Трамп, его команда, а также группа конгрессменов-республиканцев, отказавшихся от критики Кремля. Впервые в истории США отношение к "российскому вопросу" становится критерием американского патриотизма.

Главное политическое событие первой декады января – обнародование совместного доклада трех спецслужб (АНБ, ФБР и ЦРУ) о якобы имевшем место вмешательстве российского руководства в президентские выборы в США – еще больше углубило раскол между двумя лагерями в Вашингтоне. Это произошло после того, как публичная версия документа, состоящая из 25 страниц, и его секретная версия вдвое большего объема, представленные Бараку Обаме и Дональду Трампу, не изменили позиций сторон по российскому вопросу.

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на критику Мэрил Стрип, назвав актрису приверженкой Хиллари Клинтон и заявив, что не удивлен подобным "атакам со стороны либералов из мира кино", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Во время выступления на церемонии вручения премии "Золотой глобус" Стрип припомнила случай, когда Трамп спародировал репортера The New York Times с инвалидностью. Актриса заявила, что это выступление ее "ошарашило" и "разбило сердце". "Когда власть имущие используют свое положение для того, чтобы насмехаться над другими, мы все оказываемся в проигрыше", – резюмировала Стрип.

В канун 2016 года влиятельный журнал "Экономист", имеющий репутацию рупора "тайных правителей мира" Ротшильдов, по традиции вышел с загадочной обложкой, зашифровав грядущие события на планете.

Газета "Комсомольская правда" подводит итоги, суммируя, что из пророчеств журнала сбылось. Так, например, президент Франции Франсуа Олланд фигурировал на этой обложке в фиолетовом галстуке. Это особый цвет в истории Франции: Бурбоны и Меровинги носили фиолетовое во время скорби.

Францию при Олланде одолевают неприятности, и, в первую очередь, теракты и мигранты. Экономические проблемы отрицательно сказываются на рейтингах Олланда. Позади него Ле Пен, которая, напротив, набирает очки. Скорбному Олланду не нашлось места в первом ряду мировых лидеров. На выборах в 2017 году Франция получит нового президента.

И действительно, 1 декабря 2016 года Франсуа Олланд официально объявил о том, что не идет на второй срок и снял свою кандидатуру с выборов президента Франции, которые состоятся весной 2017 г. На днях же, судя по опросам, Марин Ле Пен обошла в рейтинге популярности французов своего главного соперника на весенних президентских выборах, экс-премьера Франсуа Фийона.

Однако журнал "проморгал" главную политическую сенсацию года: на обложке "Мир-2016" не было Дональда Трампа, а в центре находилась его соперница Хиллари Клинтон.

Но еще в сентябре 2015 г "Экономист" поместил загадочную картинку: вертолет с надписью "Трамп" тащит знаменитый парик, что дало возможность ряду конспирологов сделать вывод – Ротшильды "накроют" планету Трампом, что в результате и произошло.