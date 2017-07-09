Гамбургер, столица Германии. Обзор арабских СМИ

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" посвящает передовую статью пресс-конференции президента России Владимира Путина на саммите G-20 Гамбурге. Он сообщил о принципиальной договоренности касательно создания на юго-западе Сирии зоны деэскалации, а также отметил, что позиция США стала более прагматичной после прихода к власти новой администрации.

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что в 2020 году саммит G-20 пройдет в Саудовской Аравии. Инициатива, объявленная канцлером Германии Ангелой Меркель, была поддержана "Большой двадцаткой". Среди всех членов G-20 у королевства самый маленьких внешний долг по отношению в ВНП. Он составляет всего 13,1%. У России, занимающей второе место, он 17% от ВНП.

Сайт "Аль-Баваба" сообщает о забавной оговорке ведущего саудовского телеканала "Аль-Икбария". Он сообщил, что саммит "Большой двадцатки" проходит в городе Гамбургер, столице Германии. Оговорка стала невероятно популярной в арабском сегменте интернета. Сайт напоминает, что гамбургер действительно был изобретен в Гамбурге, но столица Германии все же Берлин.

Сайт "Я Либнан" цитирует документы германской разведки, согласно которым, несмотря на венские соглашения о судьбе иранской ядерной программы, Исламская республика Иран продолжает разработку ядерного оружия. Обвинительное заключение предъявлено трем гражданам Германии, поставившим 51 клапан для плутониевого комбината в Араке.

Агентство Maan сообщает, что председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас прибыл в Каир на переговоры с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Днем ранее Аббас встретился с министром иностранных дел Самехом Шукри. Стороны обсудили региональные проблемы, а также ситуацию на палестинских территориях. Глава ПНА выразил поддержку Египту в борьбе с террором.