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Пресса

Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 9 июля 2017 года.

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати

В центре внимания израильских СМИ саммит G20, а также переговоры с ХАМАСпо возвращению тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля.

"Едиот Ахронот": Семья Голдин реагирует на сообщения в СМИ: "Мы пытаемся убедить правительство изменить уравнение"

"Гаарец": Закон о национальном характере государства не будет определять Израиль как "еврейский и демократический"

"Исраэль а-Йом": Скандал Праотцев

"Маарив а-Шавуа": Завершился саммит G20: 19 государств ожидают Трампа

"Едиот Ахронот": Семья Голдин реагирует на сообщения в СМИ: "Мы пытаемся убедить правительство изменить уравнение"

Согласно данным ливанской газеты "Аль-Акбар", Израиль и ХАМАС как никогда близки к осуществлению первого этапа сделки по возвращению тел военнослужащих ЦАХАЛа Адара Голдина и Орона Шауля, признанных погибшими во время операции "Нерушимая скала", а также трех израильских граждан, Аверу (Авраама) Менгисту, Хишама ас-Сайяда и Джумаа Ибрахима Абу Ганима.

"Гаарец": Закон о национальном характере государства не будет определять Израиль как "еврейский и демократический"

Йонатан Лисс сообщает в "Гаарец", что министерская комиссия, которая готовит законопроект о национальном характере государства к рассмотрению в Кнессете, сформулировала все пункты закона, однако пока не пришла к соглашению по статусу арабского языка и по формулировке о демократическом характере государства. По данным журналиста, министры рассматривают два варианта - определить Израиль как "еврейское государство с демократическим режимом" или убрать определение "демократическое" и добавить пункт, который гласит, что Израиль является "еврейским государством в духе принципов, о которых было объявлено при создании страны".

"Исраэль а-Йом": Скандал Праотцев

Шломо Цезана, Эрез Лин и Гидеон Алон пишут в "Исраэль а-Йом", что Агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) на 41-м саммите организации в Кракове провозгласило Старый город Хеврона (Аль-Халиль) и Пещеру Праотцев (Харам аль-Ибрагими) палестинским объектом культурного наследия, имеющим всемирное значение. Решение было принято 12 голосами "за", при трех голосах "против" и шести воздержавшихся. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что после того, как UNESCO провозгласило Старый город Хеврона и Пещеру Праотцев палестинским объектом культурного наследия, он сократит сумму, передаваемую Израилем в ООН, на один миллион долларов и направит их на поддержание проектов по сохранению еврейского наследия в Хевроне.

"Маарив а-Шавуа": Завершился саммит G20: 19 государств ожидают Трампа

Гидеон Коц пишет в "Маарив а-Шавуа", что все участники саммита "Большой двадцатки", кроме президента США Дональда Трампа, подтвердили свои обязательства в рамках парижской климатической конференции. Трамп отказался поддержать это решение, заявив, что необходимо "искать другой путь".

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Воскресенье, 9 июля 2017 г.
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