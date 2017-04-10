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Пресса

Палестинцы помнят о Дир-Ясине. Обзор арабских СМИ

время публикации: 08:13 | последнее обновление: 08:13 блог версия для печати фото
Палестинцы помнят о Дир-Ясине. Обзор арабских СМИ

Египетская газета "Аль-Ахрам" сообщает, что президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца на всей территории страны. Он также сообщил о создании специального антитеррористического комитета. Он будет обладать самыми широкими полномочиями.

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" пишет, что военные взяли под охрану христианские объекты Египта. Король Саудовской Аравии Салман, хранитель святынь ислама, выразил соболезнования египтянам и резко осудил преступления против верующих. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Абд аль-Фаттах ас-Сиси сделает все необходимое для борьбы с террором.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает о совместном заявлении союзников Сирии: России, Ирана и "Хизбаллы". По их словам, американская бомбардировка сирийской авиабазы стала пересечением "красной черты". Они пообещали усилить поддержку режима Башара Асада и дать жесткий ответ на новые атаки Сирии.

Газета Jordan Times рассказывает, что посол Ирана был вызван в министерство иностранных дел Иордании, где ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря МИД Ирана. Согласно ноте, речь идет об обреченной попытке искажения исторической роли Хашимитского королевства. Тегеран предупредили о недопустимости вмешательства во внутренние дела арабских стран.

Агентство Maan передает, что Организация Освобождения Палестины отметила 69-ю годовщину бойни в Дир-Ясине. Член исполкома ООП Ханан Ашрауи назвала ее душераздирающей трагедией, обвинив "сионистских террористов" в убийстве более чем сотни палестинцев, в том числе женщин и детей. По ее словам, нападение на деревню было частью плана по зачистке Палестины от ее первоначального населения.

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Понедельник, 10 апреля 2017 г.
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