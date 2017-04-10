Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 10 апреля 2017 года

В центре внимания израильских СМИ теракты в Египте, направленные против коптов. В результате терактов 46 человек погибли и более 100 получили ранения.

"Едиот Ахронот": Готовность в Египте: ас-Сиси ввел на три месяца чрезвычайное положение

"Гаарец": Иерусалим признался, что потерял тела террористов, захороненные в Израиле

"Исраэль а-Йом": Правительство обсуждает возможность лечения в Израиле детей из сирийского Идлиба

"Маарив а-Шавуа": Россия и Иран: "Мы ответим силой на следующее нападение на Асада"

"Едиот Ахронот": Готовность в Египте: ас-Сиси ввел на три месяца чрезвычайное положение

Рои Кейс сообщает в "Едиот Ахронот", что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси вечером 9 апреля объявил о введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать в течение трех месяцев. Кроме того, президент сообщил о решении создать высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом, задачей которого будет управление действиями силовых структур, направленными на обеспечение безопасности страны в сложившихся условиях. В скором времени египетский парламент должен утвердить это решение.

"Гаарец": Иерусалим признался, что потерял тела террористов, захороненные в Израиле

Ор Кешти сообщает в "Гаарец", что израильское правительство признало потерю тел семи палестинцев, совершивших теракты в ходе второй интифады. При этом из 123 тел, которых требуют вернуть семьи террористов, израильские власти нашли только два. Известно, что захоронение террористов было в том числе поручено частным компаниям.

"Исраэль а-Йом": Правительство обсуждает возможность лечения в Израиле детей из сирийского Идлиба

На заседании военно-политического кабинета обсуждалось предложение министра по делам разведки Исраэля Каца об оказании медицинской помощи сирийским детям, пострадавшим в результате химической атаки в Идлибе. Против плана выступили министр обороны Авигдор Либерман и представили служб безопасности. Они предупредили, что этот план крайне сложно осуществить, поскольку потребуется тесное сотрудничество с властями Турции.

"Маарив а-Шавуа": Россия и Иран: "Мы ответим силой на следующее нападение на Асада"

Хаим Исерович и Ясер Окави сообщает в "Маарив а-Шавуа", что Объединенный координационный центр России, Ирана и группировок, поддерживающих Башара Асада, в число которых входит "Хизбалла", пообещал ответить на "новые акты агрессии" против Сирии.