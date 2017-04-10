Tageszeitung: Атака вопреки международному праву

Ракетный удар президента США Дональда Трампа по целям в Сирии был "очевидным нарушением международного права", уверен корреспондент Tageszeitung Кристиан Рат.

В оправдание удара Трамп заявил, что он действовал, "исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности США", куда входит, в частности, "пресечение распространения и применения химического оружия". "Но право защищаться у Соединенных Штатов есть только тогда, когда на них совершено нападение. К тому же ни одно другое государство, которое бы подверглось нападению, не обратилось за помощью к США, – аргументирует журналист. – Поскольку сирийская газовая атака была направлена в основном против собственного населения, американцы имели право вмешиваться лишь при наличии мандата ООН. А такового не было".

Да, единогласно принятая в 2005 году ООН концепция под названием "Обязанность защищать" предусматривает международные военные операции для защиты прав человека в исключительных случаях, но для этого также необходим мандат Совбеза ООН. "Так как ничего из этого у Трампа не было, его удар противоречит международному праву", – делает вывод Рат.

Проведя газовую атаку, продолжает автор, Сирия нарушила резолюцию Совбеза ООН номер 2118 от 2013 года, согласно которой все сирийское химическое оружие подлежало уничтожению. "В случае нарушения резолюция предполагает, что Совбез ООН принимает меры согласно статье VII хартии ООН, – говорится в статье. – Эти меры могут включать в себя военные операции, экономические санкции, но в любом случае сначала должен действовать Совбез. И тем более резолюция не предполагает мандатов для отдельных государств на осуществление военных мер в одиночку".

Inopressa.ru