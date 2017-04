The Times: Дональд RIP, роман с Россией объявлен мертвым

"Они радовались, когда он был избран. Однако российские поклонники Трампа утратили свои иллюзии, – отмечает Марк Беннеттс в The Times. – Дело дошло до того, что московский профессор решил изменить название своей группы в Facebook "Russians for Donald Trump" ("Русские за Дональда Трампа"). Теперь, по словам Александра Домрина из московской Высшей школы экономики, она называется "Russians for Donald Trump RIP" ("Русские за Дональда Трампа" – покоится с миром").

"Ракетный удар Трампа в Сирии стал насмешкой над российскими ожиданиями, что он будет соответствовать жизненно важным для Кремля интересам, от снятия экономических санкций против Москвы до признания российской власти над Крымом", – говорится в статье.

"Первоначальная реакция Москвы была скорее шоком, чем яростью. Она предупредила, что ракетные удары по авиабазе, где были размещены россияне, могли иметь "чрезвычайно серьезные последствия", и премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что Москва и Вашингтон оказались "на грани боевых столкновений с Россией", – передает Беннеттс.

"Остатки предвыборного тумана рассеялись, – цитирует Беннеттс запись в Facebook Медведева. – (...) За ними – абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений".

"Президент Владимир Путин назвал случившееся "агрессией против суверенного государства", которая может причинить "существенный ущерб" американо-российским отношениям, – говорится в статье. – Путин может подождать с решением по поводу более полного ответа до первого визита в Россию американского государственного секретаря Рекса Тиллерсона, намеченного на эту неделю".

"В пятницу Путин провел встречу своего Совета безопасности [России] для обсуждения возможностей", – указывает Беннеттс.

"Участники выразили глубокую обеспокоенность неизбежными негативными последствиями этих агрессивных действий для совместных усилий по борьбе с терроризмом", – сказал пресс-секретарь [Песков]", – передает журналист.

В статье говорится, что в качестве ответной меры Россия приостановила действие коммуникационной линии, созданной во избежание столкновений российских и американских войск в Сирии. По мнению Беннеттса, возможны следующие ответные меры: временный разрыв дипломатических отношений, запуск военных учений (в том числе ядерных), начало полномасштабной опосредованной войны с американскими силами в Сирии, признание сепаратистских регионов на востоке Украины или в Южной Осетии.

"Некоторые полагают, что Кремль удовольствуется символическими мерами и наращиванием антиамериканской риторики без осуществления каких-либо существенных действий", – указывает Беннеттс.

