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Пресса

Легко ли быть журналистом в Израиле? Обзор арабских СМИ

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 10:53 блог версия для печати фото
Легко ли быть журналистом в Израиле? Обзор арабских СМИ

Катарский телеканал "Аль-Джазира" берет интервью у израильских и западных журналистов, освещающих палестино-израильский конфликт. Это стало ответом на закрытие корпункта в Иерусалиме. Канал заявляет, что Израиль не имеет право называться единственной демократией на Ближнем Востоке в связи с систематическими нарушениями свободы слова и создание препятствий для работы журналистов.

Агентство Maan цитирует министра иностранных дел Палестинской национальной администрации Рияда аль-Малики, сообщившего, что в ближайшие две недели в регион вернется американская делегация, возглавляемая Джейсоном Гринблаттом и Джаредом Кушнером. Она должна дать четкий ответ на поставленные палестинцами вопросы.

Телеканал "Хизбаллы" "Аль-Манар" утверждает, что в ходе боев за йеменский город Таиз хуситы, называемые героическими воинами законного правительства, нанесли сокрушительное поражение американо-саудовским агрессорам. Согласно публикации, десятки интервентов погибли, около сотни наемников получили ранения.

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" констатирует, что Кувейт не справляется с ролью посредника в катарском кризисе. В последнем кувейтском заявлении отмечается, что государства, объявившие Катару бойкот, были ключевыми членами коалиции, освободившей Кувейт от иракской оккупации в 1991 году. Фактически это означает, что эмират готов присоединиться к санкциям против Катара.

Арабская редакция телеканала Sky News передает, что инфляция в Египте достигла 33% в год. Это самый высокий показатель с 1986 года. При этом в городах жизнь стала дороже, а в сельской местности – дешевле. Резкий рост инфляции начался после девальвации фунта в ноябре 2016 года. Это было сделано по требованию Международного валютного фонда.

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