Задержан россиянин, готовивший теракт на борту самолета США. Обзор российских СМИ

"Иранское правительство вышло из-под стражей" – так озаглавлена статья в газете "Коммерсант", где говорится, что новый кабинет президента Роухани продолжит реформы, несмотря на санкции США.

Формирование нового правительства Ирана, которое будет руководить страной в период правления переизбранного на второй срок президента Хасана Роухани, вступило в решающую фазу. Перед ним стоят непростые задачи – не потерять темп реформ и избежать конфронтации с Америкой после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительных санкциях против России, Ирана и КНДР.

В ситуации усиливающегося давления со стороны США новому кабинету придется вырабатывать ответ на новые санкции, чтобы свести их ущерб к минимуму и не допустить возвращения в эпоху полномасштабного противостояния с Западом.

"В Израиле заявили о возведении нового барьера на границе с сектором Газа" – так озаглавлена статья в прокремлевской "Российской газете", где говорится, что ЦАХАЛ планирует построить "новую массивную преграду" на границе с сектором Газа, чтобы предотвратить возможные атаки со стороны ХАМАС. Стоимость реализации данного проекта оценивается в 833 миллиона долларов.

Полиция Турции задержала выходца из России Рената Бакиева, боевика террористической организации "Исламское государство", подозреваемого в подготовке атаки на американский военный самолет. Полицейские следователи обнаружили переписку предполагаемого террориста с другим членом ИГ в мессенджере Telegram. Они обсуждали, покупку беспилотника, с помощью которого Бакиев должен был атаковать военный самолет США в районе базе Инджирлик, пишет "Комсомольская правда".

Как сообщает издание со ссылкой газету Sabah, Бакиев подъехал к авиабазе на арендованном велосипеде, чтобы провести разведку.Ранее он был депортирован из Турции – после того, как его задержали при попытке незаконно пересечь границу с Сирией. Но Бакиеву все же удалось снова въехать в страну, причем как он это сделал КП не пишет.

Россию вскоре накроет "самая крупная за последние 20 лет волна эмиграции" – cтрану уже покидают высококвалифицированные кадры, что впоследствии плачевно скажется на экономике и политике. Об этом пишет в четверг "Независимая газета", которая ссылается на данные американского аналитического центра Stratfor.

В статье говорится, что все больше россиян задумываются о переезде в другую страну – на фоне борьбы власти с гражданской активностью, стремительного падения доходов и растущего социального расслоения. Страну покидают высококвалифицированные специалисты, которые не видят в РФ никаких перспектив. Как отмечают эксперты, "утечка умов" будет причинять ущерб российской экономике еще долгие годы.

Тверской суд Москвы признал журналиста РБК Александра Соколова виновным в экстремизме, сообщает новостное агентство "Интерфакс". Виновными признаны и остальные фигуранты дела – бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин, его соратник Валерий Парфенов и активист Кирилл Барабаш, которым инкриминируется ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По версии следствия, Александр Соколов зарегистрировал сайт инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть". Согласно материалам дела, он и другие фигуранты под предлогом организации и проведения референдума собирались продолжить деятельность движения "Армия воли народа", которое в 2010 году было признано экстремистским.

Новый вестерн-сериал Итана и Джоэла Коэнов "Баллада о Бастере Скраггсе" выйдет в 2018 году на стриминговой платформе Netflix, сообщает сетевое издание "Газета.ру".

Действие сериала разворачивается на американской границе, в "балладе" будут рассказаны шесть историй о Диком Западе. Отмечается, что братья Коэн будут не только режиссерами и продюсерами проекта, но также напишут собственный сценарий.