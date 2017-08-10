Выступление Нетаниягу на митинге "Ликуда" и подготовка ХАМАСа к новой войне. Обзор ивритоязычной прессы. Четверг, 10 августа 2017 года

В центре внимания израильских СМИ в четверг, 10 августа, выступление Нетаниягу на митинге активистов "Ликуда" и подготовка ХАМАСа к новой войне с Израилем.

"Едиот Ахронот": Революционная речь

"Маарив а-Шавуа": Генерал командования Южного круга: ХАМАС готовится к следующей войне

"Гаарец": Кнессет - БАГАЦу: инвалиды не доказали, что пособие в размере 2342 шекелей не позволяет достойно жить

"Исраэль а-Йом": Инициатива: ответственность за экономическую помощь пережившим Холокост будет переложена на государство

"Едиот Ахронот": Революционная речь

Йюваль Карни пишет в "Едиот Ахронот" о выступлении главы правительства Биньямина Нетаниягу перед тысячами активистов "Ликуда" в Тель-Авиве. В своей речи премьер-министр обвинил прессу в "охоте" на него и его семью с целью осуществить смену власти путем переворота. Левый лагерь, по его словам, пытается обойти демократию и скинуть его без выборов. А Эхуда Барака Нетаниягу назвал "старым человеком с новой бородой".

Сторонники "Ликуда" в свою очередь кричали: "Биби – царь Израиля", "Ничего не будет, потому что ничего не было", "Нет путчу". На мероприятии присутствовали почти все депутаты и министры от партии.

Между тем, как отмечает Карни, активистов "Ликуда" якобы заставили прийти на митинг угрозами. Глава коалиции Давид Битон обещал "свести политические счеты" с теми, кто не поддержит Нетаниягу. Сам он, выступая на мероприятии, заявил: "Мы никому не позволим скинуть правительство "Ликуда". По словам Карни, в партии утверждают, что за активную поддержку Нетаниягу и организацию митинга Битону уже обещан пост министра.

"Маарив а-Шавуа": Генерал командования Южного круга: ХАМАС готовится к следующей войне

В годовщину операции "Нерушимая скала" корреспондент "Маарив а-Шавуа" Йоси Мельман пишет о новых опасностях со стороны сектора Газы. По словам главы командования Южного военного округа, генерала Эяля Замира, несмотря на то, что ХАМАС старается вести себя тихо и избегать эскалации, он продолжает наращивать свою мощь и готовится к новой войне.

В качестве доказательства своих слов Замир представил разведывательные данные, включая аэросъемку жилых домов в Газе, в которых ХАМАС построил шахты для проникновения в подземные туннели. Генерал отметил, что часть из них предназначена для будущих атак на Израиль.

"ХАМАС продолжает подвергать опасности гражданское население в Газе", - добавил он. Замир также рассказал, что недавно организация запустила беспилотный летательный аппарат, чтобы собрать разведывательную информацию об Израиле. БПЛА упал на территории нашей страны.

"Гаарец:" Кнессет - БАГАЦу: инвалиды не доказали, что пособие в размере 2342 шекелей не позволяет достойно жить

Корреспондент газеты "Гаарец" Леви Ярон пишет о том, что Кнессет обратился в БАГАЦ с просьбой отклонить апелляцию, поданную организациями инвалидов, которые просят уравнять пособие по инвалидности с минимальной зарплатой.

Как утверждают в Кнессете, истцы не доказали, что пособие в размере 2342 шекелей не позволяет инвалидам вести достойную жизнь.

В апелляции сказано, что государство нарушило основной закон "О свободе и достоинстве человека", дискриминирует инвалидов и вынуждает их жить за чертой бедности.

В Израиле живут 235 тысяч инвалидов, получающих пособие, размер которого не менялся последние 16 лет.

"Исраэль а-Йом": Инициатива: ответственность за экономическую помощь пережившим Холокост будет переложена на государство

Корреспондент "Исраэль а-Йом" Яир Альтман пишет о том, что государство возьмет на себя финансирование экономической помощи пережившим Холокост. Министр юстиции Айелет Шакед распорядилась, чтобы сотрудники ведомства подготовили соответствующий закон.

Такое решение было принято в связи с тем, что в конце года распадется Израильская государственная компания по розыску и возвращению имущества евреев, погибших в Катастрофе.

Стоимость помощи составляет порядка 100 миллионов шекелей в год. После распада компании в казну государства поступят 175-225 миллионов шекелей. Министерству финансов предстоит найти средства для финансирования помощи пережившим Холокост. Израиле живут порядка 8 тысяч таких людей.