Трамп в интервью "Исраэль а-Йом": "Я обдумываю перенос посольства в Иерусалим"

Президент США Дональд Трамп дал первое интервью израильской прессе после вступления в должность. Он ответил на вопросы Боаза Бисмута, представлявшего газету "Исраэль а-Йом".

Дональд Трамп пообещал работать над улучшением американо-израильских отношений и резко осудил соглашение по ядерной программе Ирана, отметив, что оно стало катастрофой для Израиля. Трамп отметил, что Иран, вместо того, чтобы поблагодарить Барака Обаму за щедрость, начал вести себя крайне вызывающе еще до того, как предыдущий президент оставил Белый дом.

Трамп также положительно отозвался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаниягу и подчеркнул, что израильский лидер искренне стремится к миру. Американский президент выразил надежду на заключение долгожданного мира, который, возможно, окажется больше, чем просто палестино-израильское соглашение.

На вопрос о переносе посольства США в Иерусалим Дональд Трамп ответил, что размышляет над этим и изучает все аспекты проблемы. По его словам, до сих пор никто не осмелился выполнить это решение, но он всерьез взвешивает эту возможность.

Относительно строительства в поселениях Трамп отметил, что размер территорий, предназначенных для палестинского государства, ограничен, поэтому он не считает строительство новых поселений за "зеленой чертой" шагами, приближающими мир. Палестинские СМИ, в частности, агентство SAFA, написали по этому поводу: "Трамп впервые критикует поселения".

Дональд Трамп подчеркнул, что во время пребывания в Белом доме не собирается осуждать Израиль, так как относится к еврейскому государству с пониманием и уважением. Он добавил, что хотел бы принести мир Израилю, и верит, что это возможно.

Трамп отметил, что мирное соглашение должно устраивать обе стороны, иначе это плохая сделка.





