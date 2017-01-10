10 января 2017 г.
последняя новость: 14:13
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:33 "Закат США" и "глупость американских спецслужб". Обзор российских СМИ
11:48 "Эль-Аль" - самая опаздывающая авиакомпания мира. Обзор арабских СМИ
09:40 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 10 января 2017 года
09:06 New York Times: ФБР возобновило расследование убийства израильского атташе – по наводке Карлоса Шакала
11:56 "Комсомолка" расшифровала "пророчества Ротшильдов". Обзор российских СМИ
10:12 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Понедельник, 9 января 2017 года
09:49 Боевое крыло ФАТХа приветствовало иерусалимский теракт. Обзор арабских СМИ
09:39 Дело Азарии призвано скрыть израильские преступления. Обзор арабских СМИ
07:56 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Воскресенье, 8 января 2017 года
11:43 Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Пятница, 6 января 2017 года
Пресса

"Эль-Аль" - самая опаздывающая авиакомпания мира. Обзор арабских СМИ

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 12:33 блог версия для печати фото
"Эль Аль" - самая опаздывающая авиакомпания мира. Обзор арабских СМИ

Государственное телевидение Египта передало в эфир интервью президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси в связи с терактом в аль-Арише, унесшим жизни девяти военнослужащих. В нем он сообщил, что в ведущейся на Синайском полуострове антитеррористической операции задействован 41 батальон общей численностью до 25.000 военнослужащих.

Телеканал "Аль-Арабия" задается вопросом, как повлияет смерть бывшего президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани на политику Ирана. Бывший глава государства был одним из самых влиятельных людей в Исламской республике. Канал цитирует представителей иранской оппозиции, по словам которых, Рафсанджани был одним из создателей фашистского исламистского режима.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что действующая в секторе Газы администрация ХАМАС намерена изгнать 250 семей из их домов. Власти заявляют, что дома были построены незаконно на государственных землях. Местным жителям было вручено несколько повесток о сносе и предложена компенсация. Жители заявляют, что у них нет возможности построить новые дома.

Сайт "Аль-Баваба" сообщает о списке самых пунктуальных и самых непунктуальных авиакомпаний, опубликованном FlightStats. Согласно публикации, чаще всего выбивается из графика израильский авиаперевозчик "Эль-Аль". Самой надежной признана голландская компания KLM, обошедшая испанскую Iberia и японскую JAL.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 10 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017