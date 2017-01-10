"Эль-Аль" - самая опаздывающая авиакомпания мира. Обзор арабских СМИ

Государственное телевидение Египта передало в эфир интервью президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси в связи с терактом в аль-Арише, унесшим жизни девяти военнослужащих. В нем он сообщил, что в ведущейся на Синайском полуострове антитеррористической операции задействован 41 батальон общей численностью до 25.000 военнослужащих.

Телеканал "Аль-Арабия" задается вопросом, как повлияет смерть бывшего президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани на политику Ирана. Бывший глава государства был одним из самых влиятельных людей в Исламской республике. Канал цитирует представителей иранской оппозиции, по словам которых, Рафсанджани был одним из создателей фашистского исламистского режима.

Палестинская газета "Аль-Хайят аль-Джадида" пишет, что действующая в секторе Газы администрация ХАМАС намерена изгнать 250 семей из их домов. Власти заявляют, что дома были построены незаконно на государственных землях. Местным жителям было вручено несколько повесток о сносе и предложена компенсация. Жители заявляют, что у них нет возможности построить новые дома.

Сайт "Аль-Баваба" сообщает о списке самых пунктуальных и самых непунктуальных авиакомпаний, опубликованном FlightStats. Согласно публикации, чаще всего выбивается из графика израильский авиаперевозчик "Эль-Аль". Самой надежной признана голландская компания KLM, обошедшая испанскую Iberia и японскую JAL.