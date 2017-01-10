New York Times: ФБР возобновило расследование убийства израильского атташе – по наводке Карлоса Шакала

Газета The New York Times публикует статью Адама Голдмана, посвященную расследованию убийства израильского военного атташе в США полковника Джо Алона. Он был убит в 1973 году на пороге своего дома в штате Мэриленд. Убийцы так и не были найдены. Журналист рассказывает, что в 2007 году опубликовал статью, посвященную убийству. В ней содержались полученные от ЦРУ сведения о возможной причастности к убийству палестинских террористов.

Он решил отправить статью одному из самых известных боевиков – Ильичу Рамиресу Санчесу, известному как Карлос Шакал. Он отбывает пожизненное наказание во Франции за убийство двух парижских полицейских.

К удивлению Голдмана, террорист прислал ответное письмо, в котором сообщил, что располагает информацией об убийстве Алона. Однако он хотел получить вознаграждение за эту информацию, чего журналист делать не собирался.

Тем не менее, Голдман переслал копию письма следователю полиции Мэриленда Эду Голиану, специализирующемуся на "глухих" делах. Тот признал, что документ представляет интерес, но отметил, что террорист мог и соврать.

Без ведома журналиста детектив обратился в ФБР, и американские власти обратились к французским инстанциям с просьбой разрешить следователям бюро допросить Карлоса. Из-за бюрократии процесс затянулся на несколько лет.

Только в 2014 году агент ФБР Кейси получил разрешение на беседу с террористом. Когда агент вошел в помещение для допроса, террорист первым делом предложил ему сигару. За сигарой Шакал рассказал, что убийство было совершено ветеранами вьетнамской войны, солидарными с палестинцами.

Американцы повадились ходить в расположенный в Париже книжный магазин, принадлежащий арабским активистам. Как-то они спросили, чем можно помочь борьбе палестинского народа. Им ответили: "Убейте израильского военного атташе в США".

На основании этих сведений ФБР возобновило расследование убийства Алона. Пока оно не принесло плодов. Голдман также отмечает, что, согласно другим источникам, израильтяне выследили и ликвидировали убийц, однако считает, что в деле пока рано ставить точку.