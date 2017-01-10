Обзор ивритоязычной прессы: "Едиот Ахронот", "Гаарец", "Исраэль а-Йом", "Маарив а-Шавуа". Вторник, 10 января 2017 года

В центре внимания израильских СМИ похороны жертв теракта в Иерусалиме, на которые не приехал ни один из министров израильского правительства.

"Едиот Ахронот": Тараканы и крысы на кухне "Дувдевана"

"Гаарец": В распоряжении полиции записи многочасовых переговоров между Нетаниягу и Нони Мозесом; контакты инициировал глава правительства

"Исраэль а-Йом": Ни один министр не присутствовал на похоронах; глава правительства: мы введем правила, которые к этому обязывают

"Маарив а-Шавуа": Яалон "Маариву": "Лидеры продолжают эксплуатировать историю Эльора Азарии"

"Едиот Ахронот": Тараканы и крысы на кухне "Дувдевана"

Йоав Зитон сообщает в "Едиот Ахронот", что военнослужащие элитного подразделения "Дувдеван" сфотографировали тараканов и крыс на кухне своей базы и рассказали, что многие солдаты тратят всю свою зарплату на то, чтобы есть вне столовой. В ЦАХАЛе заявили, что проверяют эти жалобы.

"Гаарец": В распоряжении полиции записи многочасовых переговоров между Нетаниягу и Нони Мозесом; контакты инициировал глава правительства

Шарон Полбер сообщает в "Гаарец", что глава правительства Биньямин Нетаниягу был инициатором переговоров с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозесом. Глава правительства инициировал общение с Мозесом с целью обсудить характер статей в "Едиот Ахронот", касающихся работы премьера.

"Исраэль а-Йом": Ни один министр не присутствовал на похоронах; глава правительства: мы введем правила, которые к этому обязывают

Шломо Цезана сообщает в "Исраэль а-Йом", что ни один из министров не пришел на похороны военнослужащих, погибших в результате теракта в Иерусалиме.

"Маарив а-Шавуа": Яалон "Маариву": "Лидеры продолжают эксплуатировать историю Эльора Азарии"

Бен Каспит приводит в "Маарив а-Шавуа" слова бывшего министра обороны Моше Яалона, по мнению которого, израильские власти манипулируют общественным мнением, заставляя людей верить, что суд над Эльором Азарией негативно повлиял на военнослужащих в ходе теракта в Иерусалиме.