"Закат США" и "глупость американских спецслужб". Обзор российских СМИ

Американские военные пилоты серьезно обеспокоены инцидентами с российскими самолетами, постоянно происходящими в небе над Сирией, пишет во вторник газета "Коммерсант". Те, как заявили американцы в беседе с журналистами The Wall Street Journal, часто идут на опасное сближение и не реагируют на попытки связаться. Источники газеты в Пентагоне опасаются, что в условиях напряженных отношений между Россией и США любой инцидент может привести к непредсказуемым последствиям.

В небе над Раккой, оплотом террористов в Сирии, ежедневно находится от 50 до 75 самолетов, а над иракским Мосулом – еще около 150. Сюда входят самолеты России, США, Сирии, Австралии, Британии, Дании, Турции, Саудовской Аравии, Иордании и многих других стран. Подобная ситуация требует четкой координации, иначе риск возникновения инцидентов очень высок, полагают американские пилоты. В случае России и США это, учитывая напряженные отношения, может привести к непредсказуемой эскалации.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, обвинила спецслужбы США в глупости, пишет проправительственная "Российская газета".

На своей странице в социальной сети Facebook она написала следующее: "По логике американских военных, Россия виновата в том, что не исправляет американские ошибки. Судя по этим высказываниям, либо ключевые представители администрации Обамы в принципе друг с другом не общаются (о причинах можно только догадываться, хотя, зная, кто являлся его ближайшим окружением и заведовал всей кухней, это неудивительно), либо это просто катастрофическая глупость. Правда, одно другое не исключает".

"Американская разведка предсказала закат господства США" – так озаглавлена другая статья в этом же издании, где говорится, что доминирование США на мировой арене подходит к концу. Такой прогноз на ближайшие пять лет представил Совет по национальной разведке США в докладе "Глобальные тренды: парадокс прогресса", пишет автор материала со ссылкой на новостное агентство Bloomberg.

По оценкам американских аналитиков, Вашингтону не хватает "желания и средств, чтобы сохранить масштабное мировое лидерство". А это, как следует из доклада, создает возможность для других стран и негосударственных участников международных отношений продвигать свои интересы. В докладе аналитики американской разведки пришли к выводу, что "виноваты" в закате господства США Москва и Пекин, которые "бросили вызов американскому влиянию".

"Некоторые члены СБ ООН до сих пор подогревают конфликт в Сирии" – утверждает Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин, обширное интервью с которым публикует во вторник газета "Известия".

"Некоторые члены Совета, которые, скажем прямо, способствовали зарождению конфликта в Сирии и подогревают его до сих пор, не в состоянии отказаться от своих устремлений по свержению действующего правительства Сирийской Арабской Республики. При этом конструктивные предложения они выдвигают крайне редко, сосредотачиваясь на демонизации сирийских властей, а в последнее время и России. Те, кто следил за работой Совета Безопасности в 2016 году, наверняка заметили, что атмосфера была крайне взвинченной", – делится своими взглядами российский дипломат.

Версия о том, что катастрофа Ту-154 произошла из-за ошибки пилота, является надуманной, утверждает Минобороны России, опровергая курсирующую в прессе информацию.

"Все опубликованные слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи – абсолютный бред и выдумка. Считаем недопустимым и аморальным пытаться голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", – приводит "Интерфакс" слова официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова.