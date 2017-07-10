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Пресса

Каддафи просил Израиль его спасти. Обзор арабских СМИ

время публикации: 09:07 | последнее обновление: 09:07 блог версия для печати фото
Каддафи просил Израиль его спасти. Обзор арабских СМИ

Иракский телеканал "Ас-Сумария" рассказывает о народных гуляньях в Багдаде после того, как премьер-министр Хайдар аль-Абади сообщил о полном разгроме террористической группировки «Исламское государство» в Мосуле. Вечером на улицы вышли десятки тысяч людей. Они размахивали иракскими флагами и поздравляли патрулирующих улицы военнослужащих.

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон вылетает в Кувейт, выступивший посредником в катарском кризисе. Тем самым США присоединяются к посреднической миссии. Не исключено, что госсекретарь прибегнет к челночной дипломатии, чтобы содействовать нормализации отношений между американскими союзниками.

Египетская газета "Аль-Ахрам" подводит итоги переговоров президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Главной темой стало возобновление мирного процесса с тем, чтобы обеспечить право палестинцев на создание государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам президента, палестинский вопрос занимает первое место на египетской повестке дня.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" сообщает, что из-за отказа министерства здравоохранения Палестинской национальной администрации выдавать жителям сектора Газы разрешения на лечение за его пределами многим больным угрожает смерть. Согласно сайту, правозащитные организации обратились к председателю ПНА Махмуду Аббасу с просьбой вмешаться в ситуацию.

Лондонская газета "Аль-Кудс аль-Араби" публикует интервью с председателем Союза ливийских евреев Рафаэлем Лузоном. Лузон, проживающий в Италии, рассказал, что после начала революции 2011 года ему дважды звонил ливийский лидер Муаммар Каддафи и просил выступить посредником между ним и Израилем. Каддафи предложил заключить мир в обмен на израильскую помощь в стабилизации режима. Лузон ему отказал.

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